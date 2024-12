Iz Bohinja v Gradenc: Božičkova dežela našla nov dom v čarobni Suhi krajini

Kar 2793 kilometrov je Božičkova dežela v finskem mestu Rovaniemi oddaljena od istoimenske dežele v Gradencu nad Žužemberkom, kjer je dobri mož našel svojo postajo na hribovitem območju Suhe krajine.

»Kako s svojimi sanmi in jelenčki premagaš velikanske razdalje in ob tem v tako kratkem času obdariš na tisoče otrok,« je Božička zvedavo spraševal Mark iz Domžal in občudoval vrečo, polno daril. »Preprosto: ker imam nadnaravne sposobnosti. In tudi vila me je začarala,« je odgovoril Božiček. »Nekatere stvari so pa tudi skrivnostne, pomembno je, da je dimnik dovolj širok, da se ne zataknem, ker sem preveč piškotov pojedel,« se je široko namuznil dobri mož. Ni lepšega kot srečati Božička sredi zasneženega gozda, ob lepi koči s tisočerimi lučkami, pred katero stojijo sani in vprežena jelenčka.

Pomembno je, da je dimnik dovolj širok, da se ne zataknem.

V Gradencu je med drugo svetovno vojno strmoglavil ameriški bombnik B-17, zaselek je poznan po gotski cerkvi sv. Nikolaja, letos pa je tam prvič zaživela pravljična zgodba.

Škrati (z leve) Sergij, Tilen in Darko so pripravili topel čaj in kuhano vino.

Božičkova pomočnica Liza je srečna v svojem novem raju.

Veliki načrti

»Sredi avgusta sem izvedela, da Božičkova dežela v Bohinju, na lokaciji, ki sem jo imela v najemu 12 let, ne bo več mogoča. Prosila sem Občino Bohinj za kakšno ustrezno rešitev in lokacijo, a sem dobila negativen odgovor, zato sem se odločila, da se preselim v Gradenc,« nam je zaupala alfa in omega pravljične destinacije Elizabeta Hlede. Prve vezi z vaščani je sicer stkala že pred dvema letoma ob nakupu majhne brunarice.

2793 KILOMETROV je od Rovaniemija do Gradenca.

»Vaščani Gradenca so me zelo lepo sprejeli, marsikdo se je oglasil med prenovo, pozitiven odziv in potrebno podporo sem prejela tudi na Občini Žužemberk. Spoznala sem več krasnih ljudi, kot sta Bojana in Jože Vidmar, brez katerih si ne predstavljam, da bi mi uspelo Božičkovo deželo postaviti v tako kratkem času,« je poudarila Elizabeta, lastnica turistične agencije.

Severna jelenčka iz lesa Fotografije: Slavko Mirtič

Mark iz Domžal je dobrega moža zasul z vprašanji.

V Božičkovi deželi Elizabeta postane pomočnica Liza, ki otroke vodi po čarobni deželici. Otroci skupaj s škrati in Lizo skrbijo za pester program ob hiški na robu gozda in na travniku. Otroci so navdušeni nad jelenčkovim spustom po jeklenici kot tudi spustom s snežnimi tubami po naravni drči. Pot jih vodi mimo polhovega rovčka, labirinta, pomerijo se v metanju podkve, tam je zapletena pajkova mreža, ne manjka šotor z ustvarjalnimi delavnicami ter številnih vragolij, dokler ne zazvoni zvonček, ki oznani najpomembnejši dogodek – obdaritev.

Z obiskom zadovoljni

»Z obiskom smo nadvse zadovoljni, obiščejo nas okoliške družine in seveda naši stari obiskovalci, ki so nad lokacijo navdušeni. Parkirišče smo s pomočjo občine uredili z začasno delno cestno zaporo, problem z navigacijo do Božičkove dežele pa smo rešili z dodatnimi usmerjevalnimi tablami,« je pojasnila Hledetova, ki je v suhokranjski prostor vnesla prijetno turistično novost.

»Vesela sem, da smo se povezali z gostinskimi ponudniki ter z Zavodom Žužemberk, s katerim bomo organizirali tudi Pozdrav poletju, koncert zbora Slovenske filharmonije in druge nastope. Tukaj bomo poleti oddajali prostor za piknike in poroke ter rojstnodnevne zabave, oddajali bomo hiško za oddih, predvsem pa bomo zelo veliko tudi sami uživali v miru in neokrnjeni naravi v našem zelenem raju,« je še napovedala Elizabeta Hlede.

Družini Butina iz Celja in Pertinač iz Laškega sta bili navdušeni.

Darila iz Božičkovih rok so nekaj posebnega.