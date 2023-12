Idealno darilo za vsako znamenje

Ni vedno lahko izbrati pravega darila. In če glede tega, s čim nekoga razveseliti, še vedno tavate v temi, se vprašajte, v katerem astrološkem znaku je rojen in v skladu s tem izberite popoln dar.

Tega bodo najbolj veseli rojeni v različnih znakih zodiaka.

Oven

Pri ovnu ne boste zgrešili, če mu boste pod smrečico položili res dobro družabno igro, ki se jo lahko igra čim več igralcev.

Ovni so ognjeno, torej tekmovalno znamenje in se bodo nedvomno trudili, da bi zmagali. Veseli bodo tudi darila, ki jih spodbuja k aktivnosti, morda je to letna članarina za telovadnico, eksotična borilna veščina ali naprava za hišno vadbo.

Bik

Biki cenijo vse, kar je prijetno na pogled ali udobno, zato ne boste zgrešili s kakšno lepo sliko, sobno rastlino, denimo bonsajem ali s toplo, mehko odejo.

Če imate v mislih večje darilo, bika razveselite v udobnim počivalnikom, iz katerega bo lahko gledal televizijo. Odlično darilo za bike je tudi obisk restavracije ali vstopnica za koncert ali predstavo.

Dvojček

Za dvojčke je idealno darilo vse, kar je povezano z boljšo komunikacijo, saj so zelo klepetave in družabne narave. Rojeni v tem znaku bi bili veseli novega mobitela ali povabila na gala družabni dogodek.

Prav pride tudi dobra knjiga, ki bi jo prebrali na mah, niso pa dvojčki najbolj navdušeni nad šaljivimi darili, saj nimajo ravno dobrega smisla za humor.

So takšni, ki so bolj veseli uporabnih in takšni, ki se razveselijo le luksuznih daril. FOTO: Bohdan Bevz/Gettyimages

Rak

Raki so romantične duše, ki cenijo vse, kar je lepo: lično dekoracijo za dom, ki jo je nekdo izdela sam, posebna kuharska knjiga, set posode ali nekaj sladkega. Vsega tega bodo rojeni v znaku raka zagotovo veseli.

Tako kot tudi uokvirjenega družinskega debla, lepe družinske fotografije ali česa podobnega, kar jih bo spominjalo na ožje družinske člane.

Lev

Levi imajo radi vse, kar je lepo, svetleče, bleščeče, z eno besedo, luksuzno. Ne boste zgrešili, če boste rojenega v tem znaku obdarovali z nečim dizajnerskim, denimo torbico, denarnico ali lepim kosom nakita.

Vesel bo tudi parfuma, ki ga sicer uporablja, najnovejšega mobitela … skratka, če bi radi navdušili leva, pozabite na varčevanje.

Devica

Čisto nasprotje levu je devica. Rojeni v tem znaku so skromni, cenijo praktična, koristna darila. Device bodo vesele toplih nogavic, kompleta kvalitetne posode, pripomočkov za domačo vadbo ali dobre knjige.

Tehtnica

Rade se razvajajo in rade vidijo, da jih razvajajo drugi. Tehtnice imajo rade lepe, luksuzne stvari zato ne boste zgrešili z lepim kosom opaznega nakita, sliko, kvalitetno kozmetiko, neobičajno sobno rastlino, vstopnicami za koncert …

Pomembno je vedeti le, da imajo tehtnice raje manj kvalitetnega kot več nekvalitetnega.

Nekateri pred kvantiteto postavljajo kvaliteto. FOTO: Gpointstudio/Gettyimages

Škorpijon

Rojeni v tem znaku so strastni, skrivnostni zato jih boste navdušili z dobro kriminalko, knjigo o misticizmu, duhovih in izven zemeljskih bitjih.

Veseli bodo tudi vsega, kar je povezanega s črnim humorjem, uporabne seksi igračke, erotičnega perila, nakita, ure …

Je pa dobro vedeti, da škorpijoni niso naklonjeni darilom, ki naj bi jih uporabljali v širše dobro. Pozabite torej na razne gospodinjske pripomočke.

Strelec

Strelci obožujejo avanture in potovanja, zanje so zato idealne letalske vozovnice, plačani izleti, vstopnice za adrenalinski park, tečaj tujega jezika, knjige o potovanjih …

Veseli bodo tudi družabne igre, ki je še nimajo, ali vstopnice za koncert.

Kozorog

Prezimljeni kozorogi z obema nogama stojijo trdno na tleh, so praktični in ambiciozni. Vedno merijo visoko, tudi ko gre za darila.

Prisegajo na kvaliteto in ne kvantiteto, radi imajo draga darila: navdušil jih bo kvaliteten parfum, nakit … ne bodo zamerili vprašanja, kaj bi radi. Praktični vidik pri njih nadvlada element presenečenja.

Vodnar

Po naravi so neobičajni in imajo radi prav takšne darove. So duhoviti, radovedni, umetniško naravnani in bi jih lahko navdušil tečaj joge, meditacije.

Všeč jim bo komplet, iz katera lahko nekaj zgradijo sami: morda maketa. Navdušil bi jih tudi plačan tečaj keramike ali plesa.

Velikokrat največ šteje pozornost. FOTO: Bartekszewczyk/Gettyimages

Riba

Ribam se zdi pomembno, da je njihov darilo zbrano z veliko pozornosti, truda in ljubezni. Vesele bodo parfuma, ki si ga že dolgo želijo, albuma s fotografijami, slike, ki ste jo narisali sami ali drugega izdelka.

Ker so rojeni v tem znaku domiselni in kreativni, so kot darilo dobrodošle sestavljanke z zanimivimi motivi, ki jih bodo sestavili in obesili na steno, vstopnice za pravljično predstavo ali zbirka dišečih sveč.