5 nasvetov za popoln praznični make up

Kaj potrebujete, da se boste kjerkoli in kadarkoli počutili karseda bleščeče in pripravljeni na zabavo?

Podlaga je vse

Dobro podlago boste še najbolj potrebovali v tem veseljaškem mesecu. Tu se varčevanje ne izplača: privoščite si najboljše, kar zmore vaš žep. Izberite kakovostno znamko in bodite pozorni na obstojnost – med zabavnim druženjem pač ne bo prijetno vsake pol ure na novo napudrati nos. Podlaga naj ima negovalni učinek, da kože ne polepša le na površini, ampak poskrbi, da je kakovostna tudi osnova. Zlato pravilo izbire odtenka podlage pa pravi, da kadar ste v dilemi med dvema odtenkoma, se vselej odločite za svetlejšega.

Vedno sveži lasje

Morda vas bo v prihajajočih prazničnih dneh kdaj prehitel vaš prepolni urnik in bo za skok domov in umivanje las zmanjkalo časa. Za takšne primere imejte pri roki suhi sprej za teksturo. Gre za nadgradnjo suhega šampona, ki poskrbi za mat videz in lasem doda tudi volumen ter poskrbi za vtis, kot da ste pravkar prišli od frizerja.

Rdeča šminka

Izzivalna rdeča šminka vas v hipu spremeni iz povprečnice v lepotico večera. Gre za eno od priljubljenih prazničnih barv, zato decembra vedno pričara kanček posebnega vzdušja, da ne omenjamo, kako odlično se boste z rdeče namazanimi ustnicami stilsko ujemali z enim od treh dobrih mož, Božičkom. Šalo na stran, v praznični naglici vam bo rdeča šminka prišla prav na različne načine, saj boste z njo lahko tudi skrili zimsko bledico. Nanesite nekaj pikic na lica in rahlo zabrišite s prsti.

Bleščeče senčilo

Resnično preprosto ličenje oči, ki bo delovalo profesionalno, tudi če tega niste zelo vešči, boste dosegli s sijočim kremnim senčilom za oči. Izberite svetlo barvo, ki poživi pogled in skrije morebitne sledi neprespanih noči. Najbolj praznični so zlati in srebrni odtenki, za pomladitev pa izberite nežen rožnat odtenek. Za nanos ne potrebujete čopiča, dovolj je, da senčilo s prsti nanesete na zgornjo veko in na zunanji rob spodnje.

Instantna energija

Saj veste, kako so damam 19. stoletja, kadar so omedlevale, dali povonjati krepčilno dišečo sol? Podobno si lahko pomagate, ko vam bo zmanjkovalo moči, denimo med prazničnimi nakupi. Priskrbite si eterično olje s poživljajočim vonjem in ga imejte vedno v torbici. Pri tem vam lahko pomagata eterično olje rožmarina in k praznikom še kako podajajoči se cimet.