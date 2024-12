10 najboljših prazničnih kombinacij eteričnih olj

Od klasične mešanice pomaranče in ingverja do edinstvene kombinacije smreke in cimeta obstaja veliko načinov, kako z eteričnimi olji dom odeti v božično-novoletno vzdušje ter si hkrati zagotoviti še pozitivne učinke aromaterapije.

Nekaj mešanic, ki vas ne bodo razočarale, priporoča lovingessentialoils.com.

Cimet, pomaranča in klinčki

Za popolno praznično kombinacijo ostanite pri osnovah, torej pri eteričnih oljih cimeta, pomaranče in klinčkov.

Te so sinonim za prihajajoče praznike in ustvarjajo topel ter prijeten ambient. Mešanico olj v enaki količini nakapljajte v izparilnik ali jo zmešajte z destilirano vodo in z njo odišavite zrak v domu.

FOTO: Nikilitov/Gettyimages

Bosvelija in mirta

Ena najbolj prepoznavnih mešanic eteričnih olj v božično-novoletnem času je mešanica kadilne bosvelije in mirte. Obe se že stoletja uporabljata za zagotavljanje občutkov umirjenosti ter povezanosti.

Ko se združita ti dve olji, prevlada praznično vzdušje, saj zagotovita toplino in okrepita občutka ljubezni ter radosti.

Ingver in limona

Ingver in limona sta odlična izbira za praznično kombinacijo eteričnih olj.

Ne samo, da ustvarita prijeten, topel, začinjen vonj, premoreta še številne druge koristi. Ingver je znan po protivnetnem, protibakterijskem in proti rakavemu delovanju, limona slovi po protibakterijskih, protivnetnih pomirjujočih učinkih.

Skupaj ti olji blažita stres, omilita bolečino in zagotavljata toplino.

Cedra in smreka

Eterični olji cedrovine in smreke ustvarita klasično božično-novoletno kombinacijo. Cedra je učinkovita za sprostitev in pomiritev. Na drugi strani smreka deluje poživljajoče ter zagotavlja energijo.

Mešanica obeh olj ustvarja magično vzdušje in pričara občutek miru ter radosti. Uporabite ju v izparilniku ali nekaj kapljic dodajte v domače milo ali sveče.

FOTO: Svf74/Gettyimages

Vanilja in muškatni orešček

Še ena klasična kombinacija, ki v vsak prostor prinese praznični vonj, saj dom napolni s prijetnimi notami, značilnimi za čas pred nami.

Poprova meta in cimet

Poprova meta in cimet sta dve eterični olji, ki tvorita popolno mešanico za božično-novoletni čas.

Poprova meta doda svež, pomirjujoč pridih, medtem ko cimet z značilnim vonjem pričara občutek topline. Skupaj ti dve vonjavi v praznično, prijetno vzdušje odeneta vsak prostor.

Nekaj kapljic vsakega nakapljajte v izparilnik.

FOTO: Julia Sudnitskaya/Gettyimages

Cedra, brin in poprova meta

Brin očara z lahkim, lesnatim vonjem, ki ga oplemeniti značilna nota smole.

Cedra doda toplino, poprova meta pa hladen, osvežujoč ton.

Skupaj ta tri eterična olja ustvarijo edinstven praznični vonj, ki bo zagotovo prinesel božični duh v vaš dom.

Brin in bosvelija

Brin ima lesnat vonj in ga je mogoče uporabiti za pomoč pri občutkih stresa in tesnobe.

Prav tako se lahko uporablja za pomoč pri težavah z dihanjem. Združen s sladkim, zemeljskim vonjem bosvelije je to popolna kombinacija za božični čas.

FOTO: Efoart/Gettyimages

Smreka in cimet

Ena izmed najbolj priljubljenih prazničnih kombinacij eteričnih olji. Smolnata nota smreke se popolnoma ujema s toplino in mehko aromo cimeta.

Skupaj ti dve vonjavi prinašata občutek prazničnega veselja in čarovnije v vsak prostor, ne glede na način, na katerega bo njuna mešanica uporabljena.

FOTO: Anna-ok/Gettyimages

Pomaranča in ingver

Pomaranča in ingver sta popolna družba za praznični božični vonj. Sladkasta aroma olja pomaranče takoj prikliče pravo vzdušje, topel, začinjen vonj eteričnega olja ingverja pa zagotavlja pomirjujoč učinek.

To kombinacijo lahko uporabite v domačem potpuriju, kot razpršilo ali v izparilniku.