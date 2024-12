Brezčasna dekoracija

Moda božično-novoletnega okraševanja se vsako leto spreminja: enkrat so moderni modri, drugič rožnati okraski, enkrat velike, drugič majhne kroglice, enkrat pisane drugič enobarvne lučke.

Res je morda prijetna misel vsako leto dom za praznike odeti v zadnjo modo, a to nas spodbuja k nakupu novih dekorativnih predmetov, ki so na ogled nekaj dni, nato romajo na podstrešje ali v klet. Zadeva je zato stroškovno potratna, hkrati pa nič kaj trajnostna.

Zakaj torej ne bi ostali pri dobri stari tradiciji in za zagotavljanje prazničnega vzdušja uporabili elemente, ki jih zagotovo že imate doma? Ponujamo nekaj idej za brezčasno praznično dekoracijo.

Uporabite dediščino FOTO: Poppypixels/Getty Images

Uporabite dediščino Uporaba okraskov, ki sta jih uporabljali že babica in mama, je eden najboljših načinov za ustvarjanje praznične čarovnije. Stara posoda, ki jo je mama napolnila s pomarančami, je še vedno lepa, krhki stekleni okraski najrazličnejših oblik, s katerimi je drevesce krasila babica, prebudijo lepe spomine, nastavki za svečke in v njih voščena svetila, imajo poseben čar, stare, že skoraj pozabljene girlande so še uporabne. Še bi lahko naštevali praznične okraske, ki popeljejo v neke druge čase in ustvarjajo nostalgijo. Zagotovo boste našli dovolj malenkosti za praznično vzdušje in z njimi poskrbeli tudi za okolje.

Sveče in trakovi FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images

Sveče in trakovi Rdeči trakovi in bele sveče zagotavljajo klasičen pridih. Božična drevesa niso bila od nekdaj okrašena s kroglicami, preden so te prevzela glavno vlogo, so bila pogosto polepšana le s svečami in trakovi. V pravi barvni kombinaciji lahko zasijejo tudi v sodobnem času. Prav tako so lahko rdeči trakovi v kombinaciji z belimi svečami lep okras miz, polic in drugih površin ter pričarajo toplino in hkrati občutek brezčasnosti. Pozor: sveč na smrečici ni dobro prižigati, da ne bi povzročile požara, lepe so tudi ugasnjene.

Vedno aktualno zelenje FOTO: Vionettastock/Getty Images

Vedno aktualno zelenje Če je vaše stanovanje majhno in ni prostora za veliko ali manjše praznično drevo, ne razmišljajte o miniaturnih plastičnih nadomestkih. Raje uporabite naravno zelenje, ki lahko tudi v drugačnih oblikah v bivališče vnese praznični duh: ikebane iz bodike, bele omele in smrečja so majhne, a nič manj praznične, prav tako venčki, ki jih postavimo na mizo, vrata, tudi okna. Lahko pa iz vejic smrečja in listov bršljana izdelate verige in jih obesite po stanovanju. Po želji dodajte nekaj rdečih trakov in zlatih bleščic. Rdeča, zlata in zelena so božična klasika.

Razkošne pentlje FOTO: Rawpixel/Getty Images

Razkošne pentlje Pentlje so sicer letos eden velikih božičnih trendov, a prav ti okraski so hkrati tudi brezčasni. Pobrskajte po podstrešju ali kleti in poiščite žametne trakove ter iz njih izdelajte razkošne okraske. Žamet ustvarja občutek topline, pentlje zagotavljajo starinski in hkrati romantični pridih. Izberite barve, ki so vam po volji, in jih, ko bo praznikov konec, pospravite za naslednje leto.

Dodajte karo FOTO: Syhinstas/Getty Images

Dodajte karo Za udobje, ugodje in praznični duh kavče in zofe obložite z mehkimi odejami in udobnimi blazinami s karo vzorcem. Vendar ni vseeno, s kakšnim: izberite kombinacijo temno rdeče in temno zelene. Vzorci v teh barvah so vedno moderni ne glede na to, da božične domove krasijo že stoletja.

Kovinski detajli FOTO: Rymasheuskaya Volha/Getty Images