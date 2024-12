Visoke cene v Mokrinah blažijo z ugodnimi paketi

Čeprav mati narava letos niti v visokogorju še ni bila kaj prida radodarna s pošiljko snega, to nikakor ni ovira za začetek smučarske sezone na največjem smučišču avstrijske Koroške v Nassfeldu oziroma Mokrinah po naše.

So bile pa tam v zadnjih dneh temperature prav zimske, in to je žičničarjem omogočilo, da so zagnali večino od skoraj 500 zasneževalnih naprav in s tem ustvarili razmere za prve zavoje te sezone. Danes se ta v Mokrinah tudi uradno začne. Med drugim se bo mogoče zapeljati po novi 6-sedežnici, za katero so odšteli kar 26 milijonov evrov.

Mokrine so specifične tudi zato, ker lahko vijugate v dveh državah.

Mokrine so z več kot sto kilometri prog različnih težavnostnih stopenj nadvse primerno smučarsko središče tako za začetnike kot izkušenejše, celo tiste prave adrenalince. Vrsta lahkih prog z ustrezno infrastrukturo je vabljiva za prve zavoje, tisti z nekaj izkušnjami gredo po seriji modrih in rdečih prog, nekaj je črnih, za najpogumnejše pa imajo vrhunski snow park.

Velik poudarek dajo družinski smučariji, zato imajo za otroke vrsto ugodnosti. Foto: Mitja Felc

Za nekoliko povišan srčni utrip poskrbijo razne proge srednjih težavnostnih stopenj, od kačje proge (snake trail), kjer vas na prvi skakalnici v objektiv ujame fotoaparat, prek identifikacijske številke smučarske vozovnice pa si pozneje fotografijo lahko snamete s spleta, do raznih »valov« oziroma wave trail.

Cene so poskočile

Nobena skrivnost ni, da so cene smučarskih vozovnic v zadnjih letih povsod precej poskočile, predvsem zaradi naraščajočih cen energentov, vendar direktor turističnega urada Nassfeld Roland Sint poudarja, da je pri njih le kakšnih 15 odstotkov smučarjev takšnih, ki plačajo polno ceno, saj imajo v ponudbi veliko različnih ugodnosti, zlati če je to vezano na pakete z nastanitvijo. Ceno na tak način precej ublažijo. Posluh imajo zlasti za otroke, zanje omogočajo vse od brezplačnega smučanja do visokih popustov, odvisno od starosti. Tudi nasploh se trudijo, da bi bili do družin prijazno smučišče.

Ne le zaradi, kot pravijo, XXL širokih in dolgih prog ter zmožnosti smučanja, ki se zavleče tudi v april, Mokrine so specifične tudi zato, ker lahko vijugate v dveh državah. Območje namreč meji z Italijo, temu primerna je tam kulinarika. V 25 gorskih kočah in restavracijah brbončice razvajate z avstrijsko hrano, kjer je dunajc kajpada nuja na meniju, a poudarek dajo zlasti lokalni koroški hrani, vse skupaj pa je prežeto z italijansko kulinariko.

In še po nečem izstopajo, kar daje še poseben pečat smučarskim užitkom. Statistično se lahko pohvalijo, da imajo precej več sončnega vremena kot katera druga konkurenčna smučišča.