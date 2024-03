Spoznajte najbolj eksotično obalo Evrope

Kraji v okolici turističnega središča Nerja slovijo po milih zimah, s temperaturami, ki se lahko dvignejo tudi čez dvajset stopinj Celzija, in ne prevročimi poletji, saj sončne dni pogosto hladijo vetrovi. »Mnogi se strinjajo, da je tu najprijetnejša klima v Evropi,« pravi domačinka Maria Jose iz slikovite Frigiliane. »Nič čudnega, da si je pri nas našlo nov dom tudi veliko tujcev.«

Maria je med drugim turistična vodnica in vsakomur z navdušenjem predstavi domači kraj, ki ga obožuje. »Tradicionalno hribovsko naselje so začeli turisti spoznavati šele v osemdesetih letih preteklega stoletja. Sem so najprej prihajali tisti, ki so želeli od dopusta več kot le morje in sonce.

Tropska obala je iz Slovenije oddaljena okoli 2500 kilometrov, zato se do nje le redki odpravijo z avtomobilom. Ceneje je z letalom, saj ima Malaga redne letalske povezave z Benetkami in Dunajem. Povratno vozovnico je mogoče dobiti za približno 150 evrov. V Malagi so na voljo redne avtobusne povezave z obalnimi mesti. Dokaj ugoden je lahko tudi najem avtomobila, a predvsem zunaj glavne sezone. Klarina spletna stran: Laviolinista.es.

Pritegnili so jih privlačna podoba belih hiš, razgledna lega in umirjen način življenja. K sreči so se krajevne oblasti zavedale največjih prednosti in so ob podpori domačinov poskrbele za premišljen razvoj. Tako so ohranili staro jedro, v katerem je bela edina dovoljena barva pročelja hiš, strme in ozke ulice so tlakovane s kamnitimi mozaiki, mnoge hiše, ki niso bile namenjene bivalnim prostorom, pa so spremenjene v butične trgovine, galerije in restavracije.

Ohranila se je tudi največja zgradba v kraju, predelovalnica sladkornega trsa. Tega sicer ne sadijo več, toda z uvozom surovine iz Južne Amerike so lahko ohranili tradicionalno pridelavo trsnega sladkorja v tekoči obliki – melase. Ta je pomembna sestavina številnih lokalnih jedi.«

V Frigiliani ni velikih hotelov. Prenočišča je mogoče najti v za ta namen preurejenih starih hišah. Najprivlačnejša se mi je zdela ponudba zgovorne lastnice družinskega penziona Casa Torreon 109.

Frigiliana očara z belimi hišami, ozkimi ulicami, gostinskimi lokali in butičnimi trgovinami. Foto: Igor Fabjan

»Gostom postrežemo z domačimi pridelki, saj imamo na robu naselja vrt in nasad avokadovcev,« pove lastnica med pripravljanjem vabljivega zajtrka. Vsaka soba za goste se razlikuje po velikosti in rustikalni opremi. Na strehi pa me je presenetil in hkrati navdušil manjši bazen, iz katerega so se ponujali najlepši možni razgledi na hribovito pokrajino in morje.

Za prste obliznit

V labirintu ulic se skriva presenetljivo veliko gostinskih lokalov. »Za večerjo priporočam restavracijo El Aldarve,« je svetovala Maria. »Le nekaj sto metrov stran od prenočišča jo boste našli. Morali pa se boste potruditi po strmih stop­nicah.«

Bilo je vredno! Ob vstopu je majhna soba s točilnim pultom dajala vtis vaške gostilne, namenjene le domačinom. Toda v sosednjem lepšem in večjem prostoru so bile mize razvrščene ob zastekljeni panoramski steni. Gostom najraje postrežejo dnevni meni, ki vsebuje tradicionalne jedi iz regije.

Vsepovsod rastejo palme, ki ustvarjajo eksotične podobe. Foto: Igor Fabjan

S sodobno noto odličnega kuharja in prefinjeno postrežbo. Bučna juha, marinirane artičoke, ocvrti jajčevci z melaso, polenovka in slastna jabolčna pita bi lahko zadovoljili tudi goste restavracij, ki se ponašajo z Michelinovimi zvezdicami!

Hrana je vsekakor nekaj, nad čimer v tem delu Španije ne moremo biti raz­očarani. Še posebno pridejo na račun ljubitelji morskih dobrot. Najbolj priljubljene so restavracije chiringuitos. Tako so nekoč imenovali preproste restavracije na plaži, kjer so domačini na žerjavici pripravljali ribe, ki so bile zaradi velikosti ali kakovosti manj primerne za prodajo.

Morske specialitete še danes pripravljajo na podoben način: za žar običajno uporabijo star ali namensko izdelan čoln, ki je napolnjen s peskom. Na njem zakurijo in pripravijo žerjavico, na kateri potem na kovinskih palicah pečejo ribe, rake, hobotnice, sipe in školjke, v litoželeznih ponvah pa zelenjavo in priloge.

Za žar običajno uporabijo star ali namensko izdelan čoln, ki je napolnjen s peskom. Foto: Igor Fabjan

Namesto preprostih kolib kuhinjo z žarom danes spremljajo privlačne restavracije s premično zastekljeno steno, ki v zimskem času daje zavetje pred vetrom, vse leto pa razglede na morje.

Ko umetniki zasedejo ulice

Mestne oblasti velikodušno podpirajo različne umetniške projekte. Eden najbolj zanimivih je oktobrska Umetnostna pot Frigiliane. Letos se bo že osmo leto zapored na ulicah in v različnih lokalih predstavilo okoli 50 umetnikov, pretežno slikarjev. Na tridnevni prireditvi razstavljajo svoja dela, ki so naprodaj.

V zameno jim ponudijo primerne prostore in prenočišča po ugodni ceni. Še več dogajanja je ob obali v najbližjem mestu Nerja. Tam se različni kulturni in šport­ni dogodki vrstijo prav vse leto. Glasbo pa je predvsem na območju za pešce mogoče slišati prav vsak dan.

»V mestu vsako leto izvedejo avdicijo,« pove Maria. »Na njej izberejo najkakovostnejše glasbenike, ki dobijo dovoljenje za igranje na ulicah. Določijo jim dneve in kraje, kjer lahko igrajo, morajo pa imeti urejen zaposlitveni status, najpogosteje kot samostojni podjetniki. Za svoj trud ne dobijo plačila, toda zaslužijo s prodajo zgoščenk, marsikateri poslušalec pa jih nagradi s kakšnim evrom.«

Sredi zimskega dneva so me v okolici najbolj razgledne promenade, imenovane Balkon Evrope, presenetili zvoki violine. Elegantno oblečena violinistka je s klasično glasbo pritegnila pozornost številnih obiskovalcev, mojo radoved­nost pa je vzbudilo ime Klara Gomboc na zgoščenkah, ki so bile naprodaj. »Ste iz Slovenije?« povprašam ob prvem odmoru.

Klara Gomboc se je pred leti zaljubila v tople predele Španije in ostala. Foto: Igor Fabjan

»Ja, sem,« dobim počasen odgovor v španščini. Presenečena violinistka začne, tokrat v slovenščini, pojasnjevati, da na tem koncu Španije živi že vrsto let, a ne pozna nikogar drugega iz Slovenije, ki bi se tu zadrževal. Sredi osemdesetih let je bila rojena v Ljubljani, mladost pa je večinoma preživela v Novi Gorici, kar izdaja tudi njen naglas.

Že kot najst­nica je vzljubila igranje na ulicah. Sprva se je z violino predstavljala v hrvaških obalnih mestih, potem pa jo je pot zanesla v Španijo. Za njo je veliko nastopov na različnih prireditvah, a ulica še vedno ostaja njen najljubši oder. Pogosto igra tudi na porokah in drugih srečanjih.

Skrivnosti podzemlja

Okolica Nerje ponuja veliko možnosti za aktiven oddih. Vzhodno se razprostira razgibana obala, ki je zavarovana kot naravni park. Številni majhni zalivi s peščeno plažo so dostopni le po kozjih stezicah ali s čolnom. Med drugim je ob obali mogoče najti več izvirov pitne vode in po obilnejšem deževju pravcati slap.

Zakraseli svet pa skriva tudi zaklad, jamo Nerja. Po naključ­ju so jo odkrili šele pred nekaj več kot pol stoletja. Ponaša se s prav vsemi lepotami kraškega sveta in je po velikosti primerljiva s Postojnsko jamo.

Jama Nerja preseneča z velikanskimi kapniki in lahko dostopnimi potmi. Foto: Igor Fabjan

V njej so našli tudi prazgodovinske poslikave, ki pa si jih zaradi varovanja dragocene najdbe ni mogoče ogledati. Občudujete jih lahko le v virtualni obliki v zgledno urejenem muzeju ob jamskem vhodu.