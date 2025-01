Slovenski popotnik obiskal že 97 držav

Številni radovedneži so se zbrali v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona, kjer so pripravili zanimivo potopisno predavanje, tokrat iz Vietnama - dežele neštetih obrazov.

Dogodek je vodil dolgoletni lokalni popotnik in podjetnik iz Gornje Radgone Zlatko Šajhar, ki je obkrožil tako rekoč že ves svet. Z bogatimi izkušnjami in očarljivimi zgodbami je poslušalce tokrat popeljal v svet barvitih tržnic, mističnih riževih polj, dinamičnih mest in spokojnih templjev v deželi, ki je bila pogosto napadena in je morala braniti svojo neodvisnost.

36 DRŽAV je prepotoval njegov sin Dylan.

Potuje z družino

A potopisec Zlatko se tokrat ni dotikal vojne, ampak je obiskovalcem s fotografijami in osebnimi doživetji osvetlil vsakdanje življenje prebivalcev Vietnama ter razkril skrite kotičke te čudovite azijske dežele. Še posebno so ga očarali popotovanje skozi eksotične pokrajine, kulturne posebnosti in nepozabni trenutki, s pripovedjo o katerih je navdušil predvsem popotnike med občinstvom.

Razkril je skrite kotičke dežele. FOTO: Osebni arhiv

Zlatko, ki je Vietnam obiskal poleti lani z družino, je v tej azijski državi preživel tri tedne; bilo je zelo vroče, vlaga v ozračju je bila izredna, se spominja. Šajhar je z besedo in sliko predstavil današnji Vietnam, kjer se življenje vse bolj modernizira, predvsem v mestih, kjer gradijo s polno paro, družina pa je utegnila obiskati še Singapur.

Popotnik je predstavil vsakdanje življenje Vietnamcev. FOTO: Osebni arhiv

Ob tem ne gre prezreti, da je Zlatko Šajhar obiskal že 97 držav po svetu, njegov sin Dylan, ki je še osnovnošolec, pa 36. Družina podoben potep načrtuje za prihodnje poletne počitnice, sledilo bo seveda novo potopisno druženje.