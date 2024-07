Sedem slikovitih ribnikov (FOTO)

V bližini Iga se z juga proti severu na Barje spusti manjši potok. Najprej teče po ozki dolini, ko priteče v bližino vasi, se dolina razširi. V 18. stoletju so na tem mestu domačini kopali glino za bližnjo opekarno. Nastale jame je, ko je gline zmanjkalo, zalila voda in ustvarila sedem slikovitih ribnikov.

Vanje so naselili ribe, zaraslo se je močvirsko rastje z množico lokvanjev in nastal je prelep biotop. Ta je imel tudi praktičen namen. Katoliška cerkev uči, da je vsak petek postni dan in da se na ta dan ne je mesa. Po neki čudni logiki ribe niso meso in tako si je skorajda vsaka slovenska naselbina, ki je le imela možnost za kaj takega, omislila ribnik. Tako je bilo redu zadoščeno, prebivalci pa so si popestrili običajno precej skromno in enolično prehrano.

Draga je izjema le v tem, da je jezerc cela kopica. Prva skupina manjših ribnikov leži severno od vasi in so turistično urejeni s sprehajalnimi potmi, gostinsko ponudbo in pokošenimi brežinami. Tisti južno od vasi so bistveno večji. V njih so popisali kar 152 vrst ptic, ki tu tudi gnezdijo. Pod vodno gladino pa v jezerih živi 13 ribjih vrst, med njimi tudi več ogroženih, kot so linj, smuč in ščuka. Najdemo tudi rake, želve, žabe in kačje pastirje. Bolj ko se pomikamo v zatrep doline, manjša postajajo jezerca in precej bolj prvinska. Zanimivo je tudi to, da je vsak naslednji zamejen z vodno pregrado višjo od nivoja prejšnjega. Potok Draga je speljan v jezerca, presežek njegovih voda pa je speljan okoli njih, s čimer se preprečuje, da bi se zamuljila.

Območje je zavarovano in je del Nature 2000. Okoli jezerc je speljana učna pot, gozdna pot pa nas popelje na greben nad dolino vse do vasi Sarsko in slikovite cerkvice svetega Ruperta.

