Pri Homcu v domžalski občini stoji Homški hrib, po geološki sestavi iz kamnin starega zemeljskega veka paleozoika, to je obdobje pred 360 do 286 milijoni let. Zanje je značilno, da so za vodo zelo slabo prepustne. Tako imamo opraviti z dokaj majhnimi podpovršinskimi akumulacijami, če pa je vode več, lahko nastanejo izviri. Pravljično-doživljajska pot razkriva zanimivosti preteklega in sedanjega časa. Dva takšna sta na homškem hribu, eden na vzhodu in drugi na zahodnem pobočju hriba. Zahodni je v zidanem objektu, ki ima vklesano letnico 1914 in je bil v preteklosti namenjen lokalni preskrbi s...