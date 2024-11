Največji vinorodni okoliš v Sloveniji med najboljšimi na svetu

Največji vinorodni okoliš v Sloveniji združuje šest vinorodnih podokolišev, ki se uvrščajo med najboljše vinogradniške lege na svetu, saj številni vinarji pridelujejo najbolj delikatna aromatična bela vina v Sloveniji, dežela pa slovi tudi po izjemnih sladkih vinih svetovnega formata.

Med neskončnimi vinogradi vinorodne Štajerske delujejo številni zelo uspešni vinarji, ki so se povezali v Združenje vinorodna Štajerska, v katerem je 28 vinarjev in štirje javni zavodi in ki želi umestiti Štajersko Slovenijo na svetovni vinski zemljevid ter vzbuditi zanimanje domačih in tujih ljubiteljev vina.

Vinarji, ki so se povezali v Združenje vinorodna Štajerska, delujejo pod skupnim imenom Vinorodna Štajerska. Največji vinorodni okoliš v Sloveniji, ki združuje šest vinorodnih podokolišev: Ljutomer - Ormož, Maribor, Radgona - Kapela, Haloze, Srednje Slovenske gorice in Šmarje - Virštanj, ponuja tesen preplet navdihujočih urbanih in naravnih zgodb.

*Ministrica za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Naročnik oglasne vsebine je Združenje vinorodna Štajerska