Pod Šmarno goro se lahko kopamo vse leto (FOTO)

Pred milijoni let so bile v Sloveniji le ene Alpe. Vrhovi so segali od zahodne meje pa tja do Pohorja. Potem je prišlo do tektonske aktivnosti – dolina Save se je pogreznila za tisoč metrov in nastala je današnja široka Ljubljanska kotlina, ki loči Julijske in Kamniško-Savinjske Alpe.

Dokaze o nekdanjih tektonskih aktivnostih najdemo prav na robu Ljubljane, v vasi Spodje Pirniče pod Šmarno goro. Precej močan tok termalnega vrelca Straža polni dva betonska bazena, v katerih voda vse leto neodvisno od zunanje temperature niha med 18 in 23 stopinjami Celzija, pretok je med šestimi in osmimi litri na minuto.

Medvoški lok povezuje Medvode in Ljubljano.

Naravni izvir so v 50. letih zabetonirali, da bi imele perice, ki so tod prale pozimi, lažje delo.

Za pot do vrelca je najbolje vprašati domačine.

V vasi je po izviru najbolje povprašati domačine. Usmerili nas bodo proti Savi, kjer bomo kmalu ugledali betonska bazena. Posebej zanimiva sta v mrzlih mesecih, ko se nad vodo dviga bel oblak sopare, v njem pa se poleti kopa staro iz mlado iz bližnje okolice.

Naravne znamenitosti

Pred dobrimi sto leti je bil vrelec precej drugačen. Naravni izvir so namreč v 50. letih zabetonirali, da bi imele perice, ki so tod prale pozimi, lažje delo. Pa je minilo le nekaj let in že so imeli pri vsaki hiši lasten pralni stroj, pranje v izviru je utonilo v pozabo. Poleg tega so z betoniranjem uničili prav posebno naravno znamenitost. Ob izviru so namreč našli toploljubno praprot, imenovano venerini laski, ki sicer uspeva le tam, do koder sega vpliv mediteranskega podnebja. V Sloveniji le v Primorju do Črnega Kala in tu in tam v Posočju.

Pod Šmarno goro se je ohranila tisočletja, dokler je ni pregnala brezobzirna človeška roka. Prihodnost bo morda bolj svetla. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine je že pred desetletjem predlagal vzpostavitev naravnega stanja in naselitev venerinih laskov. V zadnjih letih se območje tudi sicer pospešeno ureja. Lani je občina Medvode nad Savo zgradila nov kolesarski most Medvoški lok, ki Medvode povezuje z Ljubljano. Po poti se lahko tudi sprehodimo in si hkrati poleg vrelca ogledamo še druge kulturne in naravne znamenitosti.