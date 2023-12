Po strmi poti na vrh nad Blagovico

Med Lukovico in Trojanami se nad dolino Črnega grabna dviga greben, ki se na zahodnem delu konča z Limbarsko goro. Po dolini teče rečica Radomlja in nas pripelje do Blagovice. Zapeljemo se do gasilskega doma in v bližini parkiramo. Markacije nas usmerijo pod viadukt avtoceste in kmalu nad njim se na levo prek lesenih mostičev usmeri pot. Strma pot nas popelje v klanec in po dobre pol ure hoda se povzpnemo na greben, po katerem vodi grebenska pot s Trojan proti Limbarski gori.

Na tem mestu zavijemo ostro na levo in po nekaj minutah vzpona se znajdemo na vrhu 690 metrov visokega Golčaja. Vrh je v celoti prekrit z gozdom in z njega ni prav nobenega razgleda. Na vrhu najdemo vpisno skrinjico in spomenik partizanom, ki so v teh krajih padli med drugo svetovno vojno.

Najstarejša cerkev

Z vrha se velja spustiti nekaj deset metrov. Pot nas pripelje do srednjeveške cerkvice svete Neže. Cerkev na Golčaju je najstarejša v Črnem grabnu in je v osnovi romanskega izvora, pa se njene romanske prvine ne vidijo kaj dosti, saj je bila v nadaljevanju večkrat prezidana. Današnjo podobo je dobila v letu 1879, ko so jo podaljšali in ji dozidali odprto vhodno lopo. Nad zakristijo je zgrajen zvonik, v katerem je eden najstarejših zvonov pri nas in nosi častitljivo letnico 1423.

Na zunanji fasadi cerkve je fragment poznogotske freske zaščitnika romarjev sv. Krištofa in romansko okence polkrožne oblike. V notranjosti cerkve so trije lepo ohranjeni oltarji s kipi, prižnica in korna ograja. Glavni oltar je delo podobarja in zlatarja Franca Laha iz Mengša, narejen je bil leta 1858.

Stranska pa sta delo Valentina Vrbnika iz leta 1777. Oltarji, kipi, prižnica in korna ograja so bili restavrirani v letu 2000. V ladji cerkve so leta 1993 odkrili lesen renesančni kasetiran poslikan strop, katerega izvor ocenjujejo strokovnjaki okrog leta 1680. Celoten leseni strop je sestavljen iz 78 poslikanih kaset, ki jih je leta 2000 restavriral Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj.