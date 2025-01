Po pobočjih mogočne gore. To je Javornik pod Storžičem

V Kamniško-Savinjskih Alpah Storžič stoji nekoliko posebej. Tvori mogočno piramido in njegovih 2132 metrov višine res pride do izraza. Na njegovih pobočjih stoji vrsta planin. Tokrat se odpravimo na eno manj znanih. To je planina Javornik na višini 1390 metrov.

Iz Kranja se zapeljemo do Preddvora in nato ostro proti zahodu skozi vasi pod Storžičem. Zapeljemo se do vasi Povlje, ki stoji že precej visoko v pobočju. Nad vasjo je manjše parkirišče, in to je naše izhodišče. Že takoj na začetku zapustimo markirane poti, ki vodijo na planini Mala in Velika Poljana, in se usmerimo nekoliko na desno. Še pred nekaj leti so bila vsa južna pobočja gore en sam velik nedotaknjen gozd. Potem pa so drzno speljali kopico gozdnih cest in sečnja je v polnem teku.

Dve uri se vzpenjamo po prijetni poti, s katere se odpirajo lepi razgledi na Ljubljansko kotlino globoko spodaj. Potem vstopimo v precejšno zajedo in na njenih pobočjih najdemo planino Javornik. Planina je en sam velik klanec pod Psico, ki je eden izmed stranskih vrhov Storžiča. Na planini je narejena mala umetna uravnava. Na njej stoji Krničarjev dom, ki je v bistvu pastirska koča. S planine se lahko odpravimo na vrh gore, lahko pa naredimo prečko proti zahodu do Male in Velike Poljane. V obeh primerih je to vzpon po južnih, s soncem obsijanih pobočjih mogočne gore, s katerih se odpirajo lepi razgledi na Ljubljansko kotlino.