Ideja za izlet: Park življenja v Mozirskem gaju (FOTO)

Cvetoči Mozirski gaj je že na široko odprl svoja vrata – tudi v novi sezoni bodo odprti vsak dan od 9. do 19. ure – in takoj privabil precej obiskovalcev. »Ker nas sonce že lepo razvaja in so zunaj že precej visoke temperature, je naš park že danes zelo cvetoč. Sprehodite se lahko med narcisami, mačehami, spominčicami in drugim spomladanskim cvetjem, na plan so pokukali tudi prvi tulipani,« je sporočila Maja Horvat iz Mozirskega gaja.

Glavni del razstave tulipanov bo od 27. aprila do 5. maja.

Lanske avgustovske poplave so osrednji savinjski park precej prizadele. »Mozirski gaj smo po poplavah že kar lepo obnovili, in čeprav nas čaka še precej dela, je že zdaj zelo lep. Obnavljamo zgodovinske objekte, mlin je obnovljen in tako lepo ropota, kot ni še nikoli. Tudi v ribnik v Japonskem vrtu se steka voda. Polepšali smo Začarano vas in začeli na veliko obnavljati poti, poskrbeli smo tudi za ostale čudovite kotičke v parku.«

Prvi tulipani so zacveteli. FOTO: Arhiv Mozirskega Gaja

Tradicionalne razstave

Kot vsako leto vas bodo tudi v tej sezoni povabili na vse njihove tradicionalne razstave. Tako bo v avgustu na ogled razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja, ki jo prirejajo z dolgoletnimi partnerji, Društvom ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo. Septembra se bodo pobarvali v jesenske barve, obiskovalce bodo povabili med buče in jesensko cvetje. Obeta se tekmovanje za najtežjo bučo. Po krajšem zaprtju v oktobru bodo park decembra ponovno odprli za priljubljeno razstavo Božična bajka Slovenije, ki jo prirejajo s partnerji Time4Tales. Začeli pa so že zdaj, z uvodom v razstavo tulipanov.

»Čeprav bo glavni del razstave tulipanov potekal od 27. aprila do 5. maja, vas z veseljem že danes vabimo k nam,« dodaja Horvatova. »Imeli boste kaj videti. Kot vsako leto vam bo ekipa Mozirskega gaja tudi letos postregla z nekaterimi novostmi. Povezali smo se s Slovenskim društvo Hospic, ki je ustvarilo prav poseben projekt Drevo za življenje. Ta vabi vse Slovence, da za umrlega svojca kupijo drevo, ki bi ga posadili v Parku življenja. Zdaj lahko 'svoje' drevo posadite tudi v Mozirskem gaju. Naš park je namreč postal prvi t. i. Park življenja v Sloveniji.«

Mlin so temeljito obnovili. FOTO: Arhiv Mozirskega Gaja

Poleg tega so se povezali z mlado nadobudno ekipo za organizacijo porok, ki prav danes pripravlja prvi dan odprtih vrat za bodoče mladoporočence. Obeta pa se še nekaj novosti.

»Veselimo se ponovnega snidenja z obiskovalci in komaj čakamo, da skupaj pozdravimo pomlad v Mozirskem gaju, ki nas je že pobožala s svojimi dišavami in barvami,« je še sporočila Maja Horvat.