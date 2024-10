Nedaleč od Benetk straši

Čeprav ima noč čarovnic korenine v keltski kulturi, najbolj množično pa jo praznujejo v anglosaškem okolju, je praznik v zadnjih letih posvojilo mnogo narodov po svetu, saj gre za zabavno tradicijo. Mnogi si na to noč radi ogledajo grozljivke, še večji navdušenci nad strašljivim in paranormalnim pa se odločijo za obisk katerega od krajev, kjer naj bi strašilo, kjer so snemali kakšen grozljiv film ali ki je zgolj videti strašen.

Popotniki, ki pišejo za publikacijo Time Out, so ob tej priložnosti sestavili seznam najbolj strašljivih krajev po svetu, kjer naj bi strašilo, in nam najbližji je v Italiji. Gre za otoček Poveglia nedaleč od Benetk, ki je več kot stoletje služil kot kraj, kamor so v karanteno pošiljali obolele za kugo in drugimi nalezljivimi boleznimi, pozneje pa so na njem postavili psihiatrično bolnišnico.

V njej naj bi deloval sadistični zdravnik, ki je menda na bolnikih izvajal vse vrste nehumanih in neetičnih poskusov, zato so na otoku, pravi legenda, ostale duše tistih, ki so zaradi teh grozljivih poskusov umrli, otok pa si delijo z dušami na tisoče okuženih s kugo, ki so jih zažgali skupaj s tistimi, ki jih je bolezen ubila. Od leta 1968 je otoček nenaseljen, je pa menda tako strašljiv, da je obisk prepovedan. Nanj lahko stopijo le tisti, ki jim uspe dobiti posebno dovoljenje.