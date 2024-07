Napeta igra v Kekčevi deželi, ima potencial, da postane turistična atrakcija

Soba pobega, ki je ne omejujejo zidovi? Ja, tudi to je mogoče, so dokazali pri podjetju Enigmarium, ki se je povezalo s kranjskogorsko turistično agencijo Julijana, ki že od leta 1991 plete Kekčevo zgodbo. Če je Kekčeva dežela s Kekcem, Bedancem, Mojco, Bincljem in teto Pehto doslej privabljala številne šolske in vrtčevske skupine, se je iz omenjenega sodelovanja zdaj rodila pustolovščina za odrasle, Misija Eliksir. Ekipa Enigmariuma je izvirne in skrbno premišljene uganke in izzive vtkala v zgodbo Kekčeve dežele, vse pa je umeščeno v izjemno naravo z neprekosljivimi razgledi.

Po prvih odzivih sodeč ima Misija Eliksir potencial, da postane nova turistična atrakcija.

Zgodba igre govori o temačni sili, ki je zajela še zadnji kotiček neokrnjene narave in zastruplja vse na svoji poti. Ljudje postajajo grabežljivi, pohlepni in egoistični. Tudi Bedanec, ki se želi polastiti dragocenega recepta za eliksir razsvetljenja, ki lahko edini reši deželo. Teta Pehta ga je poskušala skriti pred Bedancem tako, da je za pomoč prosila Kekca. A ta je izginil! Ostala je le njegova njegova torba z zapiski in pripomočki. Misija je v omejenem času in z Bedancem za petami najti sestavine za eliksir.

Igra, ki ekipo od dveh do štirih igralcev stane 100 evrov, traja približno eno uro, nezahtevna krožna pot je dolga manj kot dva kilometra. Odlikujejo jo neokrnjena narava, privlačna zgodba in izvirne uganke. Udeležence na planinskih travnikih in v gozdu čakajo presenetljivi izzivi, planinske živali, skrivnostni predori in gorski tobogani.