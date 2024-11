Najstarejši, najvišji in najlepši adventni sejmi (nekateri so čisto blizu nas)

Na praznične lučke in božične sejme bomo v Sloveniji morali počakati do konca meseca. Prve bodo prižgali v Mariboru 28. novembra, dan kasneje v Ljubljani, nato pa še v vseh drugih večjih slovenskih mestih. So pa z dekoracijo in prazničnim veseljem že pohiteli naši severni sosedje Avstrijci, pri katerih so se na Dunaju in v Innsbrucku adventni sejmi začeli že prejšnji in ta konec tedna.

Zakaj obiskati praznični Dunaj

Avstrijska prestolnica slovi po božičnem vzdušju daleč naokrog, saj se takrat celo mesto prelevi v praznično deželo. V okviru tradicionalnega adventnega Christikindlmarkta, ki ga vsako leto obišče tri milijone ljudi, poteka več sejmov, letos jih bo kar 14, skupno pa bodo šteli osupljivih 796 stojnic s prazničnimi dobrotami, okraski in igračami, ki jih bo popestril spremljevalni program predstav, koncertov in delavnic za otroke.

...

Če se boste odpravili na Dunaj, se obvezno ustavite pred mestno hišo, kamor postavijo božično drevo, ki ga vsako leto daruje druga avstrijska dežela (od leta 1981 tudi sosednja italijanska dežela Južna Tirolska).

Letos bo to veličastna 80-letna smreka iz Spodnje Avstrije, ki meri osupljivih 34 metrov in jo bodo poleg lučk (prižgejo jih 16. novembra) okrasili s približno 1000 božičnimi igračami. Še ena posebnost letošnjega adventa na Dunaju pa bo tudi vožnja z zgodovinskim božičnim tramvajem, ki si jo bodo lahko obiskovalci privoščili med 29. novembrom in 15. decembrom ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.