Na prestižnem smučišču strežejo jedi iz 3D-tiskalnika

Slovito smučišče Courchevel 1850 v francoskih Alpah privlači smučarje z globokimi žepi z vsega sveta. Da se ti tam počutijo kar se da udobno, skrbi kar 23 luksuznih petzvezdičnih hotelov. Ker je treba po dnevu na snegu primerno pocrkljati tudi brbončice, na smučišču ne manjka niti izbranih restavracij. Ena najslavnejših je z dvema Michelinovima zvezdicama ovenčana Le Chabichou z glavnim kuharjem Stephanom Buronom.

V Le Chabichou strežejo miniaturne porcije jedi, ki med seboj kar tekmujejo, katera bo bolj nenavadna. Med drugim gostom postrežejo z gobjim kapučinom (ki pa ni kavica, temveč mini juhica) in tudi hrano, natisnjeno s 3D-tiskalnikom. Vsak obrok je prava paša za oči in še kako primeren za fotografiranje in objavljanje na družbenih omrežjih.

Teden dni v hotelu stane več kot 24.000 evrov.

Pretirano mikavna pa ni cena, ki znaša 400 evrov za devethodni meni, 310 evrov za sedemhodni in 220 evrov za pethodni meni. Hrano tukaj razumejo kot umetnino, zato krepke obroke, ob katerih se boste lahko prenajedali, kar pozabite. Prav tako raje ne vstopajte, če želite kaj na hitro prigrizniti – večerja v Le Chabichou se po uri in pol šele zares začne.

Restavracija je del hotelskega kompleksa s petimi zvezdicami. Prenočitev je tako kot večerja namenjena tistim z globokimi žepi: za dvoposteljno sobo bi za sedem noči, od 30. decembra do 7. januarja, z rezervacijo prek bookinga odšteli najmanj 24.9767,64 evra.