Lepote Slovenije: sprehod po dolenjskih gričih

Odpravimo se na Dolenjsko in kar naenkrat se zavemo, kakšen lep svet je to. Sami grički, gozdovi, travniki, polja, samotne vasi in kopica poti, ki vodijo sem in tja po gričih.

Tokrat se odpravimo na priljubljeno izletniško točko Polževo nad Višnjo Goro. Pešpot lahko začnemo v starodavnem mestecu in do cilja porabimo uro in pol hoje gori, doli in naokoli. Lahko pa začnemo tudi kje vmes, saj do vrha vodi vrsta markiranih poti.

Na kopastem vrhu stoji starodavna cerkvica svetega Duha.

V Višnji Gori imajo znamenit simbol. To je polž, ki je priklenjen na verigo, da meščanom ne bi pobegnil. Po njem je dobil ime tudi vrh, ki nad naseljem sega do višine 630 metrov.

Lep sprehod je primeren za vsakogar in nas po gozdovih in travnikih vodi do Polževega. Deset minut pod vrhom pridemo do hotela, ki pa je trenutno zaprt. Nad njim se dviga smučišče. Ob njegovem robu nas po nekaj minutah zmerne hoje pot pripelje na samo Polževo. Na kopastem vrhu stoji starodavna cerkvica svetega Duha. Nekdaj je bila že v precej žalostnem stanju, danes pa sije v svoji obnovljeni podobi.

Danes zaprti hotel

Vzpon na Polževo je sprehod po slovenskem podeželju, ki se prav tu pokaže v svoji najlepši podobi.

Na Polževem nas pričakajo nekaj klopi, vpisna knjiga in lep razgled po dolenjskih gričih. Z vrha se lahko vrnemo na izhodišče, lahko pa pot nadaljujemo po številnih poteh ob zgornjem toku reke Krke. Tudi do Muljave, kjer stoji rojstna hiša enega naših zelo znanih književnikov Josipa Jurčiča.

Valovita dolenjska pokrajina

Ta je še kako povezan tudi z Višnjo Goro in Polževim. Konec koncev smo se v šolskih dneh vsi nasmejali avanturam meščanov, ki so v Kozlovski sodbi v Višnji Gori imeli vrsto težav v sosedskih odnosih. Tako velikih, da je v sporu med sosedoma in poželjivimi očmi kozla Lisca moral posredovati sam berač, potepuh in po malem čarovnik Flere Krivostegno.