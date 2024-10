Jesenska harmonija okusov

Začnemo s svežo hladno predjedjo – bučnim namazom s kozjim sirom in figami, ki združuje kremno teksturo buče in sladkobo fig. Nadaljujemo s kremno bučno juho z rahlo pikantnim pridihom ingverja, ki bo pogrela brbončice in jih pripravila na osrednji del obroka. Za glavno jed smo izbrali sočen goveji file, postrežen s kremastim krompirjevim pirejem in pečeno gomoljno zelenjavo. Za zaključek pa sladico, ki povzame bistvo jeseni – pito s slivami in mandlji. Sladko-kisli okus sliv v kombinaciji s cimetom in hrustljavim testom lepo zaokroži jesenski obrok.

Hladna predjed: bučni namaz s kozjim sirom in figami

Fige FOTO: Depositphotos

Sestavine:

200 g pečene buče (hokaido ali muškatna buča)

100 g kremnega kozjega sira

1 žlica oljčnega olja

sol in poper po okusu

sveže fige (narezane na tanke rezine)

kruhki ali krekerji za postrežbo

Priprava:

Pečeno bučo pretlačite v gladek pire. Vmešajte kozji sir, oljčno olje, sol in poper. Namaz postrezite na kruhkih ali krekerjih in okrasite s tankimi rezinami fig.

Juha: kremna bučna juha z ingverjem

Buče FOTO: Depositphotos

Sestavine:

500 g hokaido ali muškatne buče (olupljene in narezane na kocke)

1 čebula (nasekljana)

2 stroka česna (nasekljana)

1 žlica svežega naribanega ingverja

500 ml zelenjavne jušne osnove

100 ml smetane za kuhanje

sol in poper po okusu

oljčno olje za praženje

bučna semena za okrasitev

Priprava:

V loncu na oljčnem olju popražite čebulo in česen, da posteklenita. Dodajte bučo in ingver ter pražite še nekaj minut. Zalijte z jušno osnovo in kuhajte približno 20 minut, dokler ni buča mehka. Juho pretlačite do gladkega s paličnim mešalnikom. Dodajte smetano, sol in poper ter pustite vreti še 5 minut. Juho postrezite vročo, okrašeno z bučnimi semeni.

Glavna jed: goveji file z gomoljno zelenjavo in krompirjevim pirejem

Koromač FOTO: Depositphotos

Sestavine:

4 goveji fileji (pljučni ali ramstek)

4 krompirji (olupljeni in narezani na kose)

200 g gomoljne zelenjave (npr. pastinak, korenček, zelena)

100 ml mleka

50 g masla

oljčno olje

svež rožmarin in timijan

sol in poper

Priprava:

Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija. Gomoljno zelenjavo narežite na enakomerne kose, prelijte z oljčnim oljem, posolite, poprajte in dodajte svež rožmarin. Pecite približno 25 minut, dokler ni mehka in rahlo zlata. Krompir skuhajte v slani vodi, nato ga pretlačite v pire. Primešajte maslo in mleko, da postane kremast. Goveje fileje na vroči ponvi popecite z obeh strani (3–4 minute na stran za srednje pečene). Pred serviranjem naj počivajo 5 minut. Postrezite goveji file s krompirjevim pirejem in pečeno gomoljno zelenjavo. Okrasite s svežim timijanom.

Sladica: pita s slivami in mandlji

Slive FOTO: Depositphotos

Sestavine:

250 g listnatega testa

500 g sliv (narezanih na polovice)

50 g mletih mandljev

3 žlice sladkorja

1 žlica medu

1 žlička cimeta

1 jajce (stepeno za premaz)

sladkor v prahu za posip

Priprava:

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija. Listnato testo razvaljajte in položite v pekač za pito. Po dnu testa enakomerno posujte mlete mandlje. Slive zmešajte s sladkorjem, medom in cimetom ter jih razporedite po testu. Robove testa premažite s stepenim jajcem in pito pecite 35–40 minut, dokler ni testo zlato rjavo, slive pa mehke. Pred serviranjem pito posujte s sladkorjem v prahu.

