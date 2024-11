Z tega vrha se vidi vse do Snežnika pa tudi do Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp (FOTO)

Sončni dnevi sredi jeseni so kot nalašč namenjeni temu, da se potepemo v sredogorje in uživamo v razgledu daleč naokoli. Vrh Svetih treh kraljev v Škofjeloškem hribovju se nam ponuja sam po sebi. To je izlet na pristno slovensko podeželje.

Lepo je naše podeželje. FOTO: Janez Mihovec

Do vrha se lahko popeljemo iz Rovt in Logatca, še bolj popularna pa je pot iz Žirov. Na vrh sicer vodi vrsta poti, prav vse so lahke. Glede na čas, ki ga imamo na razpolago, si lahko sami odmerimo dolžino. Zapeljemo se torej iz Žirov v Lučine in nato še naprej do vasi Smrečje, ki je najbolj običajno izhodišče za Vrh Svetih treh kraljev.

Pod vrhom je planinski dom. FOTO: Janez Mihovec

Tu pustimo vozilo in do vrha na višini 884 metrov je še dobro uro hoda. Sprehodimo se torej po cesti mimo malega Račevskega jezera, obdanega z gozdom, in prek širnih planjav, od koder se odpira razgled daleč naokoli. Sedaj se nam prvič odpre razgled na cerkev in župnišče na vrhu.

Pod vrhom leži vas, ki pa ni celota, ampak skupek posameznih kmetij. Le pet minut pod vrhom je planinski dom, kjer lahko najdemo kaj za pod zob. Ob njem so kraške jame in ostanki nekdanjih italijanskih utrjenih položajev in Rupnikove linije.

Razgled po Notranjski FOTO: Janez Mihovec

Cerkev na vrhu je bila prvič omenjena leta 1560, in sicer še kot gotska zgradba. Od nekdanje stavbe ni kaj veliko ostalo, saj je na njenih temeljih zrasla romarska cerkev iz začetka 18. stoletja. Notranjost cerkve je bogato opremljena, saj so vanjo prinesli precej opreme, ko je bil konec 18. stoletja v Jožefinskih reformah ukinjen samostan v Žičah.

Gre za klasično baročno zgradbo, ki je bila nekoč romarska božja pot. Na njen nekdanji pomen še danes opozarja mogočno župnišče v njeni neposredni bližini.

Vrh Svetih treh kraljev je najvišji daleč naokoli; z njega se vidi vse tja do Snežnika daleč na jugu, pa tudi do Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp. Vrh v osrčju Škofjeloškega hribovja nam nudi prijeten izlet v nedeljskem popoldnevu.