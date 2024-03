Ideja za izlet: Videm, mesto s šarmom in zgodovino

Vožnja z avtomobilom iz Ljubljane do Vidma (it. Udine) nam bo vzela slabi dve uri, če bomo tja potovali po italijanskih regionalnih cestah; če želimo prispeti hitreje, v dobrih 90 minutah, pa nas bo to stalo 3,30 evra, kolikor bomo odšteli za cestnino na italijanski avtocesti od Gorice do Vidma. Avtomobil je najbolje parkirati na območju trga Piazza 1 Maggio, ki velja za dobro izhodišče za sprehode po starem mestnem jedru. Parkirnino poravnamo na parkomatu, ki sprejema tudi plačilne kartice, ali pa to elegantno uredimo z aplikacijo EasyPark na pametnem telefonu. V bližini je tudi mestna turistična informacijska točka, kjer lahko dobimo brezplačni zemljevid mesta in kakšen koristen napotek.

Srce mesta

Obisk Vidma se začne na osrednjem trgu, Trgu svobode (it. Piazza della Libertà). Obdajajo ga palače in kavarne, kar je odlična priložnost, da malo posedimo in opazujemo mestni vrvež. Na zgradbah, ki obkrožajo trg, se čuti vpliv beneške umetnosti in arhitekture. V okrasju vidimo levje kipce, na Benetke spominjajo tudi posamezne stavbe – takšna je denimo stavba Loggia del Lionello, kjer so nekoč mestni veljaki odločali o pomembnih zadevah.

Zanimivost: Vse leto se na Piazzi della Libertà vrstijo različni kulturni dogodki in prireditve, ki privabljajo domače in tuje obiskovalce.

FOTO: Val Thoermer, Depositphotos

Mesto na hribu

S Trga svobode se lahko vzpnemo na grajski hrib, ki so ga nasuli vojaki mogočnega, a nizkoraslega Huna Atile, da je imel lepši razgled na obleganim Oglejem – vsaj tako pravi legenda. Na njem stoji Videmski grad (it. Castello di Udine), ki ponuja – zlasti ob sončnih dneh – čudovit razgled na mesto in okoliško pokrajino. V grajskem poslopju delujejo Arheološki muzej, Muzej upora, Muzej fotografije in Galerija antične umetnosti.

​Zanimivost: Na grajskem griču najdemo restavracijo Casa della Contadinanza, katere stavba je prvotno stala v starem mestnem jedru in so v njej v 16. stoletju prebivali predstavniki furlanskih kmetov, kot tretje najpomembnejše politične stranke v tistem času. Stavbo so leta 1931 preselili na grajski grič s posebno arheološko tehniko, pri kateri so označili vsak posamezen gradnik in jih znova sestavili na vrhu griča.

Kulturno središče

Videm je pravo rajsko mesto za ljubitelje umetnosti in kulture. Če cenite dela Giambattiste Tiepola, je Videm pravi kraj, saj lahko prav tu občudujemo največ njegovih del, predvsem fresk, ki jih med drugim najdemo v Muzeju Diocesano, katedrali in cerkvici Oratorio della Purità, kjer je freske ustvaril skupaj s sinom Giandomenicom.

Dobro je vedeti: Številne cerkve, s stolnico vred, kjer deluje tudi Muzej katedrale (it. Museo del Duomo), v času kosila zaprejo svoja vrata za javnost, da si lahko župnik v miru privošči kosilo. Italijani pač jemljejo hrano resno.

FOTO: Depositphotos

Okusi Furlanije

Uživanje v lokalni kulinariki je nepogrešljiv del obiska Vidma. Spoznavamo lahko tipične jedi, kot so frico (omleta s krompirjem), jota in tradicionalne furlanske testenine. Lokalna tržnica, ki jo najdemo na trgu Piazza XX Settembre, ponuja sveže pridelke in izdelke, ki jih vsekakor vključite v svoj kulinarični pohod po mestu.

Gurmanski namig: Pristno lokalno hrano in prigrizke boste našli v številnih oštarijah (it. osteria), med katerimi vsekakor priporočamo Osterio Pieri mortadele v samem središču Vidma na ulici Via Bartolini 8.

Šarmantne uličice

Sprehodite se po ozkih ulicah mesta, kot sta Via Mercatovecchio in Via dei Girasoli, kjer boste našli čudovite trgovine, butike in kavarne. Najbolj živahno je brez dvoma na enem od osrednjih mestnih trgov Piazza Giacomo Matteotti, ki mu domačini pravijo kar pri Giacomu oziroma pri Janezu po cerkvici sv. Janeza, katere posebnost je balkon, ki je nekoč služil kot zunanja prižnica, a neuspešno, saj tedanjemu duhovniku ni uspelo preglasiti bučnega trgovanja na trgu.

FOTO: Depositphotos

Krog po Furlaniji - Julijski krajini Po vsej Furlaniji - Julijski krajini lahko odkrivamo zanimiva mesta, med katerimi so nekatera celo na Unescovem seznamu svetovne dediščine, zato tu zlahka preživimo tudi daljši oddih. Obisk Ogleja, Palmanove, Vidma in Čedada naj bo gotovo na vašem seznamu. Oglej V antiki je bil Oglej (it. Aquileia) eno najpomembnejših rimskih mest v severni Italiji in celo eno največjih v rimskem imperiju. Danes je znan po arheoloških ostalinah in zgodovinskih znamenitostih, kot sta starodavna rimska bazilika, ki je ena največjih krščanskih bazilik iz 4. stoletja, ter rimski forum z ostanki antičnih stavb. Poleg tega je Oglej na Unescovem seznamu svetovne dediščine zaradi svojega izjemnega kulturnega pomena v antični dobi. Palmanova Palmanova je edinstveno mesto v severovzhodni Italiji, zgrajeno v obliki zvezde, kar je bilo značilno za vojaške utrdbe v 16. stoletju. Glavna znamenitost je impresivna utrdba, ki je še vedno dobro ohranjena. Mesto je znano tudi po svojih slikovitih trgih in obzidjih, ki ponujajo čudovit razgled na okolico. Poleg tega je Palmanova priljubljena destinacija za ljubitelje zgodovine in vojaških navdušencev. Na njenem obrobju je tudi outlet nakupovalno središče, ki bo zagotovo navdušilo ljubitelje mode. Čedad Čedad (it. Cividale del Friuli) je slikovito mesto, znano po svoji bogati zgodovini in kulturni dediščini. Glavna znamenitost je Langobardski tempelj, ki je del Unescove svetovne dediščine. Poleg tega lahko obiskovalci raziskujejo ozke srednjeveške ulice, obiščejo zgodovinske muzeje in uživajo v razgledu na reko Nadižo (it. Natisone). Čedad je tudi priljubljena destinacija za ljubitelje kulinarike, saj ponuja izvrstno furlansko kulinariko in vina, v njegovi okolici deluje destilarna Domenis1898, ki slovi po izvrstni grappi.

