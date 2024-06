Ideja za izlet: potep po pobočjih Stola

V časih, ko smo Slovenci živeli predvsem od kmetijstva, življenje ni bilo enostavno. Treba je bilo izkoristiti vse možnosti, ki so bile na voljo. Nižinske kmetije niso zmogle pridelati zadosti krme za vso živino, da bi preživela tudi mrzle zimske dni, ko so se travniki skrivali pod belo odejo. Če je bilo le mogoče, so živino spomladi gnali na pašnike v gorah, jeseni pa spet nazaj v hleve.

Vaščani Doslovč na ravnini pod Gosjakom in Smokuškim vrhom so jo gnali v pobočje Stola. Visoko nad dolino Završnice in nekoliko stran od planinski poti se povzpnemo na ta poznani in mogočni vrh. Zapeljemo se do Žirovnice in nad vasjo zavijemo v dolino Završnice. Pri akumulacijskem jezeru je parkirišče in od tu naprej je treba peš. Ovinkasta cesta do Valvasorjevega doma nas popelje visoko v pobočje. Na prvem križišču zavijemo ostro na desno proti Zabreški planini. Cesti sledimo kakšna dva kilometra, nato pa na naslednjem razcepu še enkrat zavijemo ostro desno.

Kilometer poti nas po uri in pol vzpona pripelje iz gozda na Doslovško planino, ki stoji na precej strmi brežini. Na edini uravnavi nas pričakajo ruševine nekdanje planšarije in poleg nje lovski dom. Odpre se lep razgled na ravnino Radovljiškega polja globoko spodaj, na drugi strani tudi na Jelovico ter Pokljuko in Julijske Alpe v daljavi.