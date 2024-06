Ideja za izlet: mogočna utrdba nad Kolpo (FOTO)

Od nekdaj so bile prometnice gospodarsko pomembne. Da bi bilo od njih kaj koristi, jih je bilo treba vzdrževati in primerno zavarovati. Ena takih je tista, ki od Ljubljane mimo Kočevja vodi proti Hrvaški in Jadranskemu morju.

Tik pred slovensko-hrvaško mejo na vzpetini nad reko Kolpo najdemo mogočni grad Kostel. Njegovo ime izhaja iz latinskega Castrum; vzpetino so pozidali Ortenburžani, vazali oglejskih patriarhov. Po njihovem izumrtju je prišel grad v last celjskih grofov, ki so ga dozidali in razširili v mogočno utrdbo. Ta je prišla še kako prav, saj so v 14. in 15. stoletju propadle slovanske balkanske države, leta 1453 je padel še Konstantinopel, s čimer je bilo konec vzhodnorimskega, Bizantinskega cesarstva. Turkom se je tako odprla pot v srce Evrope. Ena teh je vodila tudi čez Kostelsko. Grad je bil ena najpomembnejših obrambnih točk in je bil še kako pod turškim udarom. Bil je tudi relejna obveščevalna točka, s katere so branilci z dimom, svetlobo ognja in streljanjem obveščali prebivalce današnje Slovenije o prihajajoči nevarnosti.

Cerkvica Sv. treh kraljev

Čeprav mogočna zgradba se Kostel Turkom ni mogel upirati v nedogled. Leta 1578 so ga ti zavzeli, in sicer s prevaro. Turki so v grad pribežali preoblečeni v hrvaške kmete in celo z ženskami in otroki v rokah. Branitelji gradu so »beguncem« pomagali in jih spustil v grad, vrata za njimi pa tesno zaprli. Ponoči so Turki na plan potegnili skrito orožje, premagali stražarje in grajska vrata odprli turški vojski, ki je skrita čakala v bližini. Turki so grad in bližnjo ter daljno okolico oplenili in požgali, prebivalce pa odvedli v sužnost. Pokrajina je bila skorajda izpraznjena, tako da je morala gosposka na izpraznjene kmetije naseliti begunce hrvaške in srbske narodnosti.

Mimo cerkvice

Stoletja je bil Kostel del obrambnega sistema Vojne krajine, ki je Evropo varovala pred turškimi vpadi. Zadnjič je svojo vojaško vlogo odigral v času napoleonskih vojn na začetku 19. stoletja. V uporu proti Francozom so ga ti zavzeli in požgali. Kar je ostalo, so med drugo svetovno vojno požgali partizani. Dolga leta je bil v ruševinah, v zadnjih desetletjih pa so ga temeljito obnovili in vanj postavili muzejsko zbirko.

Pogled z gradu na Kolpo

Sprehodimo se torej skozi malo vas pod gradom, mimo cerkvice Svetih treh kraljev in si Kostelsko oglejmo z razgledišča v gradu visoko nad reko Kolpo.

Takole ga je videl Valvasor.