Ideja za izlet: ko se srečata zgodovina in moda (FOTO)

Predstavljamo popoln izlet za vikend ali hiter pobeg med tednom, ki združuje nakupovanje, kulinarično razvajanje in prijetno preživljanje prostega časa, obenem pa spoznavanje bogate zgodovine, ki je vplivala tudi na Slovence.

Naša glavna izletniška točka Palmanova je v Italiji, v deželi Furlaniji - Julijski krajini, le nekaj kilometrov od slovenske meje. Leta 1960 je bilo mesto razglašeno za nacionalni spomenik in leta 2017 postalo del Unescove svetovne dediščine. Palmanova je bila stoletja pomembna vojaška postojanka, ne le za Benečane, ampak tudi za Avstrijce in pozneje Italijane. Zaradi zvezdaste oblike je eden najboljših primerov renesančnih utrjenih mest v Evropi.

Palmanova združuje zgodovinski pomen z modernimi trgovskimi in turističnimi dejavnostmi, najpomembnejša med njimi je Palmanova Village. FOTO: Palmanova Village

Drugi dragulj regije je Oglej (Aquileia) in je prav tako na seznamu Unescove kulturne dediščine. Ustanovljen je bil leta 181 pr. n. št. kot rimska kolonija in je kmalu postal eno najpomembnejših mest rimskega imperija. Igral je ključno vlogo v trgovini in obrambi proti severnim plemenom. Velja za eno najpomembnejših arheoloških najdišč v Italiji, znano po antičnih ostankih iz rimskega obdobja.

Pogosti organizirani dogodki

Ko spoznate njuno bogato zgodovino ali morda že vmes, si privoščite nakupovalno izkušnjo v Palmanova Village. Ta nakupovalni center integrira lokalno kulturo v svojo ponudbo ter prispeva k promociji regije, kar je še posebno pomembno v luči priprave na evropsko prestolnico kulture 2025. Palmanova Village je pravo modno središče, zasnovano je kot očarljiva italijanska vasica z udobnimi in prijetnimi ulicami in prostornim trgom.

Oglej (Aquileia) je prav tako na seznamu Unescove kulturne dediščine in se ponaša z antičnimi ostanki iz rimskega obdobja. FOTO: Fabrice Gallina

Skok iz modernega sveta v preteklost.

Pogosti organizirani dogodki, od modnih revij do sezonskih razprodaj in tematskih prireditev, pa zagotavljajo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Po prijetnem dnevu lahko obiščete vrsto vrhunskih restavracij in kavarn, kjer vas bodo razvajali s sveže pripravljenimi italijanskimi specialitetami, mednarodnimi jedmi in gurmanskimi prigrizki. Vsekakor je z izjemno ponudbo svetovno znanih blagovnih znamk, prefinjeno kulinarično ponudbo in privlačno arhitekturo Palmanova Village celovito doživetje, skupaj z mestoma Palmanova in Oglej pa predstavlja še skok iz modernega sveta v preteklost.