Diši po praznikih: odlične ideje za enodnevne izlete

Štanjel

Slikoviti Štanjel v občini Komen, eno najstarejših naselij na Krasu, leži na 363 metrov visokem griču Tabor, od koder se odpira čudovit pogled po kraški pokrajini.

Ozke ulice se prepletajo med tradicionalnimi kraškimi hišami, tu so kamniti portali, srednjeveške stavbe, ki jih obdaja obzidje z vhodnimi stolpi. Za njim stojita še gotska cerkev z značilnim zvonikom in grad, ki je osrednja točka kraja in očara s srednjeveško arhitekturo. V njem je muzej, ki razkriva zgodovino naselja.

Domnevno najstarejša stavba je tako imenovana kraška hiša iz 14. oziroma 15. stoletja, v kateri je zdaj etnološka zbirka.Na prvi pogled majhno naselje skriva bogato dediščino. V času med obema svetovnima vojnama je Štanjelu dal velik pečat arhitekt in tedan­ji župan Maks Fabiani.

Prav njemu gre zasluga za čudoviti Ferrarijev vrt, ki ga je uredil za svojega svaka Enrica Ferrarija, zdravnika iz Trsta. Vila Ferrari z vrtom je lepa popestritev obzidanega naselja.

Sprehod med sredozemskim zelenjem je resda zanimivejši v delu leta, ko tu vse cveti, a tudi v hladnih mesecih ima svoj čar. Ferrarijev vrt je edinstven vrt z vodnjakom, ribnikom in pergolo ter pravi biser italijanskega vrtnarskega sloga, prilagojen kraškim razmeram.

Štanjel je vabljiv v vsakem letnem času, novoletne lučke in vzdušje pričakovanja pa srednjeveški vasici dodajo poseben čar. Tudi letošnjega decembra ga bodo poleg tradicionalne razstave jaslic zaznamovali številni dogodki, ki vabijo na predpraznična in praznična doživetja kraškega bisera.

Županova jama

Županova jama leži med Grosupljem in Turjakom. Je naravna znamenitost, ki je bila v celoti odkrita leta 1926. Jamski sistem, dolg 330 met­rov, sestavlja osem dvoran, od katerih jih je sedem dostopnih obiskovalcem. Jama je zelo razgibana, v njej so domala vse značilnosti kraškega podzemlja: brezna, že omenjene dvorane, rovi, kapniki vseh oblik in velikosti, sigaste ponve in pozimi celo ledeni kap­niki.

Županova jama FOTO: Mitja Felc

V tako imenovani Blatni dvorani kraljuje najmogočnejši kapnik, ki v obsegu meri sedem metrov, naziv najlepšega pa pripada tistemu z imenom Prestol kralja Matjaža. Obisk je mogoč vse leto, vedno samo z vodnikom. V novembru in decembru so ogledi ob sobotah in nedeljah ob 11. in 15. uri.

Priporočljiva je primerna obutev, temperatura v jami v vseh letnih časih znaša 10 stopinj Celzija, le v Ledenici na samem začetku, ki jo je v Slavi vojvodine Kranjske omen­jal že Valvasor, je približno šest stopinj Celzija.

Po ogledu se lahko podamo na Tabor nad Cerovim, kjer je značilna cerkev sv. Nikolaja. Tabor je eden redkih ohranjenih protiturških taborov in eden najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov v Sloveniji. Spoznamo ga lahko na vodenem ogledu vsako nedeljo ob 16.30.

Za praznično vzdušje bodo poskrbeli v bližnjem Grosup­ljem. Mesto bo 5. decembra dobilo poseben sijaj. Tedaj bodo v središču prižgali praznične lučke, otroke bo obiskal sv. Miklavž in jim prinesel darilca, dogodek se bo nadaljeval z odprtjem Božične vasi.

Minoritski samostan Olimje z Deželo pravljic in domišljije

Ena najstarejših ohranjenih samostanskih zgradb pri nas z najstarejšo lekarno v Evropi stoji v idilični vasici Olimje v občini Podčetrtek. V samostanu je ob lekarni na ogled čudovita baročna kapela z bogato poslikanim stropom in dragocenimi freskami.

FOTO: Beti Burger

Zunaj je lep zeliščni vrt, ki v tem letnem času bolj počiva, so pa v trgovinici ob samostanu na voljo domača zeliščna mazila, čaji, tinkture in drugi naravni izdelki, ki jih izdelujejo menihi.

Samostan Olimje FOTO: Blaž Samec

Le nekaj korakov od samostana je Čokoladnica Olimje, kjer ročno izdelujejo čokoladne izdelke in si je mogoče ogledati proizvodnjo čokolade ter pokusiti sladke dobrote.

Za družine z otroki je obisk Dežele pravljic in domišljije v bližini samostana odlična izbira. To je tematski park, kjer obiskovalce pozdravljajo Sneguljčica, Rdeča kapica, Kekec in drugi liki iz pravljic. Malčki bodo navdušeni nad pravljičnimi hišicami in dogodivščinami v naravi.

V decembru letos že tretje leto pripravljajo Zimsko pravljično deželo. Tedaj jih obišče čarovnica Lučka, ki pričara čarobno vzdušje, dežela zablesti v soju raznobarvnih lučk in raznovrstne praznične dekoracije. Obiskovalci tako doživimo čisto pravo zimsko prav­ljico, se pogrejemo z odličnimi toplimi napitki in obisk ovekovečimo pred čarobno fotokuliso.

Dežela pravljic in domišljije FOTO: carovnica.si

Pravljična dežela je odprta vse leto, aktualni urnik je objavljen na spletni strani, saj se spreminja glede na letni čas. Zimska pravljična dežela bo odprta vsak petek, soboto in nedel­jo ter v času šolskih počitnic med 16. in 20. uro, zaprta bo 25. 12. 2024 in 1. 1. 2025.