Dan domačih dobrot že to nedeljo na Brdu pri Kranju

V nedeljo bo na Brdu pri Kranju v organizaciji Razvojne agencije Sora potekal tradicionalni 4. Dan domačih dobrot z začetkom ob 10. uri. Predstavilo se bo več kot 40 ponudnikov kakovostnih pridelkov in izdelkov. Dogodek je namenjen spodbujanju lokalno pridelanega, to je koncepta od vil do vilic, in aktivnostim za bolj samooskrbno in prehranjevalno zdravo Gorenjsko. Vstop bo prost, hišnim ljubljenčkom zaradi varovanega območja Natura 2000 pa ni dovoljen.

Začetek bo v nedeljo ob 10. uri na Brdu pri Kranju.

V pestri ponudbi prehranskih izdelkov na razstavno-prodajnih stojnicah bodo sadni in zeliščni sirupi, sadna vina in penine, marmelade, suho sadje, mlevski izdelki, različne moke, kaše, zdrobi, kosmiči, mlečni, mesni, ribji izdelki, izdelki iz mleka drobnice, med, domači kruh in pekovski izdelki, rezanci, raznovrstne omake in olja ter izdelki s spirulino. Dopolnjevali jo bodo izdelki domače in umetnostne obrti ter naravna kozmetika. Letos nadgrajujejo Dan domačih dobrot z razvojnim programom Lokalni razvoj.

Na številnih stojnicah, ki se bodo odprle ob 10. uri, bodo obiskovalci lahko razvajali svoje brbončice z degustacijami izdelkov ter se preizkusili na različnih delavnicah. Tisti, ki uživajo v ročnih spretnostih, pa se bodo lahko udeležili delavnic: izdelava loških kruhkov (ob 10.30 in 13.30), od jabolka do mošta (ves čas dogodka) in izdelava polstenih prijemalk za vročo posodo (ob 11. in 12. uri). Na Račjem otoku bodo lokalno ponudbo dopolnili z brdsko kulinariko. Za obiskovalce bo organiziran brezplačen avtobusni prevoz od Kranja do Brda in nazaj.