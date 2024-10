Zvezdne duše na Zemlji

Velika skupina duš, ki so danes na Zemlji, prihaja s Plejad oziroma konstelacije Sedmih sester, pravijo guruji. Prišle so, da bi učile človeštvo duhovnih lekcij med duhovno transformacijo. Z Lire prihajajo duše, ki jih obdaja avra modrosti, pravičnosti in avtoritete. Veliko rdečelasih ljudi naj bi bilo med njihovimi potomci.

Duše z Oriona so praktične, izhajajo iz uma in želijo dokaz, preden kar koli verjamejo. Prišle naj bi, ker so na domačem planetu že tisočletja v vojni z drugo raso. S Siriusa so naši najstarejši predniki, natančneje z Vege. V preteklosti z njimi povezujemo mojstre, ki so pomagali dvigovati vibracijo planeta, denimo Jezusa in Marijo. Arkturijci so starodavna višje razvita rasa, ki deluje med 4. in 7. dimenzijo. Znani so kot zdravilci, izredno inteligentni in že dolgo pomagajo človeštvu.

Tiste iz ozvezdja Draco pa poznamo po zlobi, čeprav tudi določene reptilske družine sodelujejo z ljudmi in pomagajo dvigati vibracije. Znane so kot bojevniki in vojščaki, a, kot rečeno, ne nujno zgolj slabe.