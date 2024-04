Znaki, ki največkrat varajo

Zvestoba je kvaliteta, ki jo od partnerja v zvezi pričakuje večina.

Prav zato je dobro vedeti, kateri astrološki znaki imajo z njo nemalo težav. Razkriva jih Astrotalk.

Dvojček: dvojnost v značaju

Dvojčkom je pogosto pripisana dvojna osebnost. Res je, da so znani po šarmu, duhovitosti in prilagodljivosti, a njihova nemirna narava jih včasih pripelje do raziskovanja sladkosti izven zveze.

Zaradi njihove prirojene radovednosti in dvojnosti v značaju hitro podležejo skušnjavi.

Strelec: ljubitelj pustolovščine

Strelci so znani po avanturistični naravi in ljubezni do svobode. Čeprav cenijo iskrenost, cenijo tudi neodvisnost, malce jih je strah predanosti, ljubezen do raziskovanja pa jih rada zanese na drugo stran plota.

Obožujejo nove izkušnje in monogamija jim zato lahko povzroča nemalo težav.

Oven: ognjeni pionir

Prvi znak zodiaka, označujeta ga ognjevit značaj in dinamična narava.

V zvezah so ovni načeloma predani, a njihova impulzivnost jim rada ponagaja in jih vodi v odločitve, ki jih kasneje sicer obžalujejo, vendar je, ko se enkrat zgodijo, prepozno jokati. In zgodi se rada tudi prevara.

Škorpijoni: intenzivna osebnost

Rojeni v tem znaku slovijo po intenzivnih čustvih in magnetni privlačnosti.

So sicer predani partnerji, a njihova posesivna narava in strah pred tem, da bi bili prizadeti, se neredko odraža kot ljubosumje in negotovost, kar škorpijone napelje v iskanje potrditve izven zakona ali zveze, včasih kar v tuji postelji.

Lev: ponos in karizma

Levi so znani po samozavesti in potrebujejo stalno občudovanje okolice. So velikodušni partnerji, a njihova želja po pozornosti jih včasih pripelje do iskanja te izven zveze.

Ego levov je velik, zaradi iskanja potrditve se radi spogledujejo, spogledovanje se kdaj pa kdaj spremeni v nekaj več.