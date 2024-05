V jutranjih urah v stanovanjski hiši našli truplo moškega

Včeraj ob 7.39, so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica s strani novogoriškega Regijskega centra za obveščanje obveščeni o požaru v stanovanjski hiši v Idriji, kjer se je nahajala ena oseba.

Poleg policistov PP Idrija je bilo na kraj s strani pristojne službe napoteno večje število gasilcev PGD Idrija in reševalci NMP ZD Idrija. Med gašenjem požara so gasilci v omenjenem stanovanjskem objektu našli zoglenelo moško truplo. V zvezi z omenjenim dogodkom sta bila obveščena tako preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča in pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Novogoriški kriminalisti pri preiskavi okoliščin obravnavanega primera zaenkrat niso ugotovili znakov morebitne nasilne smrti oz. ni bilo ugotovljeno, da bi bila smrt posledica uradno pregonljivega kaznivega dejanja.

S strani zdravnice ZD Idrija je bila odrejena sanitarna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega. Prav tako bo v nadaljnjem identifikacijskem postopku bo ugotovljena in potrjena identiteta umrlega. Policija nadaljuje s preiskavo vseh okoliščin, da bi ugotovili natančen vzrok požara.