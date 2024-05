To se je dogajalo na bencinski sredi Ljubljane ob 1.30! Mladoletnico prijeli, policist poškodovan

Danes, okoli 1.30 so bili na PU Ljubljana obveščeni, da sta dva storilca v enem izmed bencinskih servisov na Celovški cesti v Ljubljani izvršila tatvino več artiklov.

Tomaž Tomaževic z omenjene policijske uprave sporoča podrobnosti: »Pri tem ju je zalotila zaposlena, ki ju je skušala zdržati, a sta osumljenca s kraja pobegnila in se s kolesi odpeljala v smeri centra Ljubljane. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, ki so osumljenca zaznali in prijeli mladoletno osumljenko, ter ji za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Drugi osumljenec je pobegnil. V postopku prijetja je bil lažje poškodovan policist. Osumljeni so bili zaseženi odtujeni predmeti, prav tako ji je bilo zaseženo kolo, saj se sumi da tudi to izvira iz kaznivega dejanja.«

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 508 klicev, 138 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 38 nanašalo na kriminaliteto, 33 na javni red in mir, ter 46 na prometno varnost.



Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzni tatvini, 6 tatvin, vloma (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in primer poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v primeru nasilja v družini kjer zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvesti tako za ugotovitev identitete drugega osumljenca kot o vseh okoliščinah kaznivih dejanj. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.