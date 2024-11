Živite pristno, sledite sebi

Šele ko smo do sebe odkritosrčni, zmožni zaupati sebi, lahko zaupamo tudi drugim. Veliko pogumnih ljudi je živelo pristno. Čeprav so bili obrekovani, jim to ni vzelo poguma, kajti živeli so v skladu s svojim namenom, vrednotami in sanjami. Toda da lahko živimo pristno, moramo spoznati, kaj so naše prave vrednote in sanje. Ljudje, ki so spremenili svoje življenje, so pretrgali okove udobja in si napisali svoj življenjski scenarij. Namesto da bi cenili, kar imamo zdaj, se preganjamo za nečim, česar si morda sploh ne želimo, na koncu pa smo presenečeni, zakaj nismo srečni.

Ko si boste popolnoma na jasnem, katere so vaše potrebe in želje in kaj usmerja vaše vedenje, da je skladno z zunanjim svetom, bo vaše življenje gladko teklo – resnično bo. Ko se vaš notranji svet zlije z zunanjim v eno, se ujemajo vsi koščki in vse se sklada. Če ne živite pristno, ne teče nič; izčrpani boste, razdraženi in vznemirjeni, podili se boste za mavrico, a nikoli našli zaklada. Vsi imamo edinstvene sposobnosti, in če sledimo sanjam, te darove uporabimo, da smo v ravnovesju in srečni.

Da si pristen, zahteva pogum, enako soočanje z resnico o sebi. Raziskati morate vse vidike sebe – dobre, slabe in res grde, a ko boste to storili, bo vaše življenje preseglo najbolj divje sanje.

Steve Jobs je nagovoril diplomante Univerze Stanford. Preberite, kar je povedal, ter živite, kot svetuje: »Zadnjih 33 let se vsako jutro pogledam v ogledalo in se vprašam: 'Če bi bil danes zadnji dan v mojem življenju, ali bi želel narediti tisto, kar sem si zadal za danes?' In kadar se je odgovor 'ne' ponovil prevečkrat, sem vedel, da moram nekaj spremeniti. Vaš čas je omejen, zato ga ne zapravljajte z življenjem koga drugega. Ne pustite se ujeti v dogme – v življenje z dosežki, ki so rezultat mišljenja drugih. Ne dovolite, da hrup mnenj drugih zaduši vašega notranjega otroka. In najpomembneje, imejte pogum in sledite srcu in intuiciji, ki vesta, kaj bi resnično hoteli postati. Vse drugo je drugotnega pomena.«