Zdravje je odvisno od nas samih

Sadhguru, eden najbolj znanih duhovnih govorcev, čigar predavanja spremlja na milijone ljudi, pravi, da bi lahko rešili vsak problem na planetu, če bi se ga lotili zavestno. Vedno znova poudarja, kako pomembno je, da živimo na način, ki podpira naše zdravje in dobro počutje. Kadar nas nekaj boli, se naš duhovni razvoj ustavi, saj se ukvarjamo samo z bolečino. Da se to ne zgodi, priporoča jogo, jemanje ašvagande ter zavedanje, da šteje vsaka malenkost, ki jo počnemo.

Indijci so od nekdaj odkrivali, kako z orodji za transformacijo, zavedanjem in pozornostjo dvigniti svoj obstoj na najvišjo raven. »V indijski kulturi je najvišja vrednota svoboda, osvoboditev. Pri tem pa je ključno reševanje težav fizičnega telesa in bolezni,« pove. »Samo če nas naše telo ne obremenjuje, če ni bolečine, nimamo skrbi. Zdravi smo, ko telo ne zahteva nenehno naše pozornosti. To je zelo pomembno, kajti če si želimo prizadevati za katere koli višje cilje v življenju, nas bo bolečina ustavila in ne bomo mogli narediti veliko drugega. Takšna je narava našega telesa – če ga ne vzdržujemo dobro, bo skrb za zdravje postala naša dnevna preokupacija,« opozarja.

Ko se počutite dobro in želite meditirati, vam telo in um ne bosta v napoto. FOTO: Georgerudy/Getty Images

Osvobojeni vsega

»Kako zdravi smo – oziroma koliko skrbi imamo zaradi težav s telesom in umom –, pa je odvisno od nas samih. Če vas nič ne boli in vznemirja, telo in um nista oviri na vaši duhovni poti. Tedaj lahko razmišljate o širših dimenzijah življenja, meditirate in osvoboditev postane vaš življenjski cilj. Predpogoj, da lahko napredujete, je torej, da se ne ukvarjate s telesom do točke, da se sploh ne zavedate, da obstaja – ne sprašujete se nenehno, ali imate komolec ali ne, dokler vas ta ne boli. Če je telo sproščeno in v najboljšem stanju, kot je lahko, sploh ne pomislite na svoj komolec. In le ko se počutite dobro in želite meditirati, vam telo in um ne bosta v napoto,« pojasni, zakaj je ključno poskrbeti za zdravje.

Upoštevati je treba vse vidike telesnega zdravja.

Njegov drugi nasvet je, da moramo celostno gledati na življenje in upoštevati vse vidike telesnega zdravja – da je to sestavljeno iz zemlje, po kateri hodimo, vode, ki jo pijemo, hrane, ki jo jemo, zraka, ki ga dihamo, in drugih naravnih elementov. »Celostni pogled nam narekuje, da zajamemo vse dejavnike – če je hrana, ki jo jemo, slaba, bomo morali več vaditi jogo za ravnovesje, da bomo ostali zdravi. Enako je, če je slaba voda ali zrak. Problem je v tem, da danes ne pristopamo več tako k zdravju, ampak iščemo le zdravilo. Jemo slabo, živimo slabo in želimo, da bi bili zdravi. Človeštvo še nikoli ni potrebovalo tako veliko zdravnikov kot danes, ker živimo nezdravo ter delamo vse narobe, proti umu in telesu, ko zbolita, pa iščemo zdravstveno nego. Ampak zdravje ne pomeni, da nekdo drug skrbi zate, ampak da cvetiš na tak način, da si, če samo sediš pri miru, osvobojen vseh skrbi telesa in uma,« poudari.