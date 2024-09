Zakaj vas bo zapustil astrološki znak? Rak, če se ne odprete, Škorpijon, če lažete

Strelci so vedno v gibanju in ne morejo biti z nekom, ki je len in ne more držati koraka z njimi, medtem ko Vodnarje spravljajo ob živce praktični ljudje, ki ne razumejo njihovih ekscentričnih idej in norih sanj. V nadaljevanju preberite razloge, zakaj vas bo zapustilo vsako znamenje zodiaka.

OVEN - POSESIVNOST

Ne morete prenašati posesivnosti partnerja, ker ste izrazito neodvisni in želite imeti svoje lastno življenje zunaj vajinega odnosa. Prav tako želite imeti svoj prostor in svojo svobodo, zato ne boste prenašali nekoga, ki vas zaduši, tudi če vas zaduši z ljubeznijo.

BIK - NESPOŠTOVANJE

Preveč ste ponosni in imate zelo visoke standarde, zato bo vsakdo, ki vas ne spoštuje, izključen iz vašega življenja. Ne glede na to, kako zelo imate to osebo radi, nikoli je ne boste gledali na enak način, če vam bo kdajkoli, pa čeprav za šalo, pokazala nespoštovanje.

DVOJČKA - ZADRŽANOST

Ne morete biti z nekom, ki ni družaben, saj hrepenite po aktivnem družabnem življenju. Imate veliko prijateljev in znancev ter potrebujete partnerja, ki se lahko spopade s to vrsto družbenega pritiska. Nekdo, ki je mrk ali zadržan, ne bo ustrezal vaši družabni osebnosti.

RAK - ZAPRTOST

Ne morete biti z nekom, ki je zaprt in skriva nekatere stvari pred vami. Ste čustveni in intuitivni, zato želite imeti možnost pogovora s partnerjem ter mu pomagati, če preživlja težke trenutke. Ne želite, da pred vami skriva svoje skrivnosti. Nekdo, ki se vam ne odpre, ne bo mogel ustvariti močne čustvene povezave, ki si jo želite.

LEV - SRAMEŽLJIVOST

Vedno ste v središču pozornosti in čeprav ne morete biti z nekom, ki vam krade to pozornost, prav tako ne morete biti z nekom, ki tega vsaj ne poskusi. Samozavestni ste in želite partnerja, ki vam bo na nek način nudil izziv. Če ste z nekom, ki je sramežljiv in zadržan, se boste počutili, kot da v zvezi ni vznemirjenja – potrebujete nekoga, ki ima pogum.

DEVICA - NEAMBICIOZNOST

Za vas sta kariera in uspeh zelo pomembna. Želite partnerja, ki je na isti valovni dolžini, ki razume vaše cilje in sanje, a ima tudi svoje lastne. Če ste z osebo, ki je pasivna ali neambiciozna, boste vedno čutili, da v vaši zvezi manjka nekaj velikega, saj boste večinoma želeli govoriti ravno o teh stvareh.

TEHTNICA - NEGATIVNOST

Ste pozitivni in vedno mislite, da bo jutri boljši dan. Zato ne morete prenašati negativnega ali dramatičnega partnerja. Radi ste obdani z dobrimi vibracijami in energijo, zveza z nekom, ki vam izčrpava energijo, za vas ne pride v poštev.

ŠKORPIJON - LAGANJE

Lahko sprejmete vse partnerjeve napake, razen laganja. Laganje za vas pomeni konec zveze in to je verjetno najhitrejši način, da vas nekdo izgubi, tudi če gre za majhno belo laž. Cenite iskrenost in transparentnost in nikoli ne boste odpustili laži.

STRELEC - LENOBNOST

Ne morete biti z leno osebo, saj ste vedno v gibanju in iščete naslednjo ekstremno avanturo. Če vaš partner ne more držati koraka z vami, boste verjetno še naprej počeli vse te stvari brez njega/nje. Potrebujete nekoga, ki je energičen in lahko sledi vašemu hitremu življenjskemu tempu.

KOZOROG - NEODGOVORNOST

Ne morete biti z nekom, ki ne zna biti odgovoren ali ki ne ve, kaj si želi. Sami veste, kaj hočete, in to tudi vedno dosežete, zato potrebujete nekoga, ki bo znal poskrbeti za vas, saj vedno skrbite za vse ostale. Nikoli ne boste prenašali neodgovornega partnerja, ker se boste vedno počutili, kot da vi skrbite za oba.

VODNAR - PRAKTIČNOST

Kako lahko govorite o svojih ekscentričnih idejah in sanjah, če imate realističnega partnerja? Ste nekonvencionalni, uporniški in nekoliko bizarni, zato ne morete biti z nekom, ki je pragmatičen ali ki ne spodbuja vaše ustvarjalne plati. Potrebujete nekoga, ki lahko sanja z vami in podpira vaše najbolj nore sanje, tudi če jih ne razume.

RIBI - NEOBČUTLJIVOST

Zelo ste občutljivi in čustveni, tudi če se trudite pokazati drugače. Nezanimanje ali pomanjkanje skrbi za vaša čustva je dovolj dober razlog, da odidete. Ne morete biti z nekom, ki je sebičen, potrebujete nekoga z velikim srcem, piše 24sata.