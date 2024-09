Zakaj se nam želje ne uresničijo

Duhovni zakoni pravijo, da lahko manifestiramo vse, kar si želimo. A kljub temu so nam včasih zaprta vrata do marsičesa, kar si želimo, naj gre za pravega partnerja, sanjsko hišo ali otroka. Omejujoči dejavniki iz tega in preteklih življenj odločajo, kaj lahko ustvarimo in doživimo ter kaj nam v tej inkarnaciji ne bo dano. Na ravni duše nas usmerjajo v pravo smer in nas ščitijo pred težavami.

Protokoli oziroma temeljni dogovori med dušo in duhovnimi vodniki so pravila igre, po katerih smo se pred rojstvom odločili igrati v tem življenju. Čeprav se jih večinoma ne zavedamo, vplivajo na nas in lahko sabotirajo naša prizadevanja. Niso nujno negativni, saj nas pogosto rešijo pred katastrofalnimi posledicami naših odločitev, a omejujejo naš proces manifestacije in doseganja ciljev ter so pogosto odgovor na vprašanje, zakaj ne moremo imeti tistega, kar si želimo, pojasnjujejo duhovni učitelji.