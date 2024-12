Zakaj ljudje izbirajo dramo namesto miru? Šaman Ruiz: »Človeški um je zasvojen z dramo, a obstaja pot iz tega«

Veliko ljudi ne more dolgo živeti v miru. Namesto tega si sami ustvarjajo dramo in težave. To ni osebno, odraža samo stanje človeškega uma, pravi šaman don Jose Ruiz. Ta odvisnost od trpljenja je del trenutne velike drame, ki se odvija na vsem planetu, saj posledično kolektivno ustvarjamo negativne dogodke. Zavedanje je prvi korak k spremembi.

Ruiz svetuje, da poglejte nedavne dogodke in odnose v svojem življenju – od prijateljev do družinskih članov. Zapišite si, kdo od njih si v življenju na splošno raje izbira trpljenje kot mir. Kdaj ste se sami odločili, da se boste zapletli v njegovo dramo, namesto da bi videno spremljali z ljubeznijo? Namen te vaje je, da prepoznate odvisnost uma od trpljenja. Zapišite, kako bi lahko ravnali drugače, da bi se lahko izognili drami in negativnosti.