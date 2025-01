Začelo se je leto kače, to v njem čaka vaše znamenje

Kača simbolizira modrost, intuicijo, transformacijo in prilagodljivost, element lesa pa prinaša priložnosti za osebni razvoj, načrtovanje in premišljene odločitve.

Leto, ki se bo zaključilo 16. februarja leta 2026 bo odlično za začetek novih projektov ali izboljšave tistih, ki so že v teku, to pa napoveduje posamičnim astrološkim znakom.

Podgana (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Za podgane leto kače prinaša stabilnost in potrebo po snovanju dolgoročnih ciljev. Finance bodo zahtevale skrbno načrtovanje, vendar bo premišljenost prinesla koristi na dolgi rok.

V ljubezenskem življenju bo to leto za poglabljanje že obstoječih odnosov in za krepitev čustvene povezanosti s partnerjem.

Bivol (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Bivoli bodo čutili potrebo po temeljiti spremembi svojega življenja. Poklicni napredek bo mogoč, a le z veliko truda in potrpežljivosti.

Ključno bo izogibanje naglim odločitvam. Ljubezenski odnosi lahko postanejo stabilnejši, vendar bodo morali bivoli pokazati več razumevanja do partnerja.

Tiger (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tigri se bodo sicer soočali z izzivi, vendar bodo ob vztrajnosti in z izogibanjem prevelikim tveganjem dosegli pomemben napredek.

Odnosi, zlasti ljubezenski, bodo pogosto na preizkušnji, ki pa jih bodo tigri lahko premagali s potrpežljivostjo in s pripravljenostjo na kompromise.

Če na to ne bodo pozabili, bodo lahko osnovali močne vezi.

Zajec (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Za rojene v znaku zajca bo leto kače odlično za učenje, osvajanje novih veščin in za osebno rast.

Po zaslugi analitičnega razmišljanja in dolgoročnega načrtovanja se jim nasmiha poslovni uspeh, z dovolj vloženega truda in časa pa bo cvetel tudi ljubezenski odnos.

Zmaj (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Zmaji pozor: energije v letu kače vas bodo napeljevale k tveganim odločitvam, zato previdnost pri sprejemanju teh ne bo odveč.

Nove priložnost lahko prinesejo uspeh, vendar le, če boste premišljeni.

Ljubezensko življenje napoveduje vznemirjenje, vendar tudi nekatere nepričakovane izzive.

Kača (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Leto kače prinaša rojenim v tem znaku prinaša moč, odločnost in veliko priložnosti za pogled vase.

Z zanašanjem na šesti čut jim bo teklo vse kot po maslu, sprejemanje pomembnih odločitev jih bo po zaslugi intuicije peljalo v pravo smer.

Tudi ljubezen bo, če bodo kače iskrene in odprte za čustveno povezanost, cvetela.

Konj (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Pri rojenih v tem znaku bo izrazita potreba po spremembah, vendar bodo morali ravnati previdno in premišljeno.

Finančni napredek bo prišel po zaslugi discipline in natančno izdelane strategije, medtem ko bodo ljubezenski odnosi zahtevali nekoliko več kompromisov.

Koza (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Za koze bo leto kače odlično v vidika ustvarjalnih projektov in osebnega razvoja. Pomembno zanje bo, da se bodo izogibale impulzivnim odločitvam in se v ljubezni zanašale na šesti čut.

Učenje novih veščin se bo obrestovalo na poklicnem uspehu.

Opica (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Opice bodo imele priložnost doseči pomembne mejnike, vendar bodo morale energijo in pozornost ciljno usmerjati in ju ne razpršiti na preveč projektov.

Ljubezenski odnosi se bodo ob iskrenosti in odkritosti še poglobili.

Petelin (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Petelinom se v prvem delu leta obetajo izzivi, ki pa jih bodo rojeni v tem znaku s trudom in vztrajnostjo premagali in bodo dosegli stabilnost v drugem delu leta.

Finance bodo zahtevale skrbno načrtovanje, medtem ko bodo ljubezenski odnosi lahko postali intenzivnejši in globlji.

Pes (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Psi bodo potrebovali več časa kot sicer za sprejemanje pomembnih odločitev. Leto jih bo velikokrat napeljalo k temu, da se bodo večkrat zazrli vase, izrazita bo potreba po umirjenosti.

V ljubezni se jim obeta nekaj pretresov, a s trudom in primerno komunikacijo bo lahko ob koncu leta odnos še močnejši, kot na samem začetku.

Svinja (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Svinje bodo čutile potrebo po stabilnosti in dolgoročnem načrtovanju.

Poklicni napredek je na vidiku, a bo mogoč le ob trudu in predanosti delu, medtem ko bodo ljubezenski odnosi lahko prinesli nepričakovane radosti in veliko novih priložnosti.

Skratka: leto kače prinaša energijo sprememb, pomembnih, odločitev, modrosti in priložnosti za dolgoročno rast.

Ključni pa bosta premišljenost in potrpežljivost na vseh področjih življenja. S stališča ljubezni obljublja močno čustveno energijo, ki v ospredje postavlja globlje povezave in strasti.

V partnerskih odnosih leto 2025 prinaša priložnost za poglabljanje povezav in reševanje dolgoročnih nesoglasij. Pomembno bo uravnotežiti čustva in razum, in zveze bodo lepo napredovale.