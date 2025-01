Z vsemi smo energijsko povezani

Posledice naše povezanosti z vsemi so lahko tako močne, da nam lahko preprečijo doseganje ciljev ali se zaradi njih slabo počutimo. Enako sami počnemo drugim. Ukrepamo lahko, če se zavedamo dogajanja.

Najprej se naučimo energijsko prepoznati, ko nam kdo ali kaj nasprotuje. Tudi če nas nekaj ali nekdo preganja, je predpogoj za obrambo, da opazimo, da to počne. Lahko je to človek, ki bo sprožil laž ali govorice o nas ali nam škodoval. Opazuje nas, misli na nas, pripravlja se na napad. Če se tega ne zavedamo, nismo v prednosti in vas bo presenetil. Če vemo, se lahko dejavno vključimo v njegove manevre.

Vsi smo povezni, čeprav se ne družimo več. FOTO: Jacoblund/Getty Images

Vsak dan ustvarjamo psihične povezave z ljudmi, ki jih srečamo. Zaznamo njihovo individualno frekvenco tako kot oni našo. Močneje ko koga poznamo, krepkejša je naša vez z njim. V meditaciji se lahko v trenutku povežemo z vsemi, s katerimi smo stkali vezi v sedanjosti in preteklosti, in jim pošljemo signal. Zanimivo je opazovati, da po tem prejmemo klic prijateljev, ki jih leta nismo slišali.

Pozorni bodimo

Če nam energijske vezi z drugimi škodijo, jih je smiselno prerezati. To je pomembno, ker nas imajo nekateri ljudje pogosto v mislih, tudi tisti, s katerimi smo prekinili stike, kar nas ustavlja, ko želimo iti naprej. Morda niso bili najbolj pozitivni v našem življenju, a ker smo prek energijske mreže še vedno povezani z njimi, še vedno dobivajo našo energijo. V meditaciji stresemo te povezave in lahko se jih začnejo zavedati.

Zato ne smemo pozabiti prekiniti vezi z ljudmi, od katerih smo odšli. Na višjih nivojih zavesti nam bodo namreč poskusili preprečiti, da dosežemo cilje. Ko bomo prerezali vezi, bomo opazili, da smo se s tem ločili tudi od negativnih vzorcev, ki smo jih ustvarili. Ljudje predstavljajo samo oznake teh vzorcev. Odslikavajo nam jih. Hkrati nas želijo potegniti nazaj v naš stari način razmišljanja in delovanja, v katerem smo živeli, ko smo se še družili z njimi. Vse je povezano med sabo. Poznanost in domačnost sta naravna instinkta, ki se jim sprožita ob nas, tako želijo vzpostaviti enako povezavo z nami kot nekoč. Posledično bomo tudi mi ob njih raje uporabili stare vzorce namesto novih.

Pozorni bodimo na svoje misli in način, kako jih predelujemo. Seveda lahko ustvarimo tudi nove vzorce razmišljanja v starih odnosih. Če smo dovolj močni, lahko preprogramiramo odnos z nekom iz preteklosti, a moramo najprej prepoznati, s čim nas vleče nazaj, in prekiniti energijski tok z njim. Ljudje nas zadržujejo v svojih vzorcih, tako da se začnejo pogovarjati z nami ter rečejo, če se spomnimo, kako smo skupaj nekaj počeli. Pogosto se nanašajo na pretekla 'sidra', da bi nas z njimi zasidrali v preteklem stanju zavesti. S tem se v nas sprožijo spomini na našo preteklo osebnost in stanje zavesti. V resnici gre za manipulacijo. Tega ne počnejo zavestno, a vseeno težijo k temu, da nas potegnejo nazaj na točko, ki smo jo prerasli. Tega se bomo začeli zavedati, če poslušamo besede in vzgibe za njimi.