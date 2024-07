Vzemite si čas zase: ohranite notranjo zalogo energije in sproščeno zadihajte

Življenje pogosto postane divje in stresno, lovljenje ravnotežja med službo, nujnimi opravki, zasebnim življenjem in morda še športom in zabavo. Nekateri dnevi so preprosto obsojeni na poraz proti časovnemu pritisku. Najpogosteje se začne zjutraj, ko začnete drveti skozi obveznosti, nadaljuje z nepredvidenimi kradljivci časa ter konča z večernim kolapsom. Po nemški raziskavi je s svojim dnevnim urnikom nezadovoljnih kar 61 odstotkov Nemcev, ki menijo, da imajo premalo časa za tisto, kar jih v življenju veseli. Strokovnjaki predlagajo rešitev - program v sedmih korakih, ki vam bo omogočil, da boste sproščeno zadihali.

Najprej si postavite cilje. Če si postavljate naloge in cilje, imate občutek izpolnjenosti, ko jih dosežete. In če imate zastavljeno lestvico pomembnosti in prednosti (družina, služba …), boste pravilno usmerjali energijo k svojim željam.

Drugo vodilo je: manj je več. Čuvanje prijateljičinih otrok, učenje nečaka, pomoč mami pri vkuhavanju marmelade, dnevno tolaženje prijateljice, ki jo je pustil mož, in še milijon opravil, ki so vam jih naprtili drugi, a nimate srca reči ne. Ustavite se in oklestite svoj urnik. Če vam zmanjkuje časa zase na račun drugih, je skrajni čas, da zamenjate pola.

Ustvarite si zasebno oazo. Lahko je to doma ali v pisarni, vključuje naj blazine, sveče, lahko tekoči vodomet, vse, kar vas pomirja. Tam si odpočijte, ko postane prehudo, kadar pa ste daleč stran, se pocrkljajte tam v mislih.

Vzemite si dopust. Govorimo o krajših premorih, ki vam napolnijo baterije – vikend v toplicah, savna v nedeljo zvečer, enodnevni izlet. Odženite misel, da nimate časa za vse to, in preprosto uživajte! Obrestovalo se vam bo.

Oklestite si urnik in umestite vanj tudi zabavo. FOTO: Milanmarkovic/Getty Images

Znati morate namreč pritisniti na gumb za pavzo. Vam zveni znano, da mora biti vse opravljeno takoj, vsi želijo vašo pozornost nemudoma, po možnosti še uporabljajo izraze, kot so 'mudi se, nujno je, panika'? Dajte no, kdaj pa je v življenju resnično panika? Anafilaktični šok je panika, vse drugo lahko počaka.

Ne pozabite na zabavo. Tarok večer s prijatelji, piknik s sorodniki, slikanje čez vikend … Če se vmes tudi kdaj zabavate, vam bo to dalo veliko več energije kot dolge počitnice, menijo strokovnjaki.

Poleg tega si izpolnite željo. Ste se od nekdaj želeli učiti francosko ali plesati tango? Jadrati? Prebrati dobro knjigo? Vsak dan je nepovratno izgubljen, zato nehajte prelagati svoje želje na nekoč pozneje in se jih lotite že zdaj, ta teden, mesec, letos.

In še namig. Najsrečnejši so tisti, ki so pri vseh zadevah malce počasnejši. Stopnja stresa v njihovem življenju je manjša, poleg tega raziskave kažejo, da imajo mnogo bolj uravnoteženo razporeditev časa med zasebnim življenjem in kariero. M. B. Z.