Vstopamo v obdobje mrkov. V karti mrka se izpostavi Mars Janeza Janše ...

Vstopamo v obdobje mrkov, treba je pripeti pasove, saj bo življenje malo bolj turbulentno. Čas mrkov je čas sprememb. Včasih čisto nepričakovanih. Reči, da so mrki znanilci težav, ni res. Isti mrk lahko nekaterim prinese odlične spremembe, drugim težave, tretjim nič - odvisno od tega, kako se veže na rojstno karto.

Lunin mrk prinese spremembe, ki imajo vzroke v preteklosti, Sončev priložnost za razvoj in rast, a pogosto na temelju nekega rušenja - najprej nekaj odstrani, da bi nam nekaj dal.

Tokratni Lunin mrk se bo dovršil 24. 3., ob 8. uri, na 5. stopinji tehtnice. V naših krajih pride v 6. hišo, tako nakazuje spremembe, vezane na zdravstvo. Poudarjena 12. hiša še dodatno poudari to temo. Ker mrk deluje, še preden se dovrši, lahko tudi zdravstveno stavko povežemo z omenjenim vplivom.

V karti mrka

Ascendent karte Luninega mrka je na zvezdi Algol, tako bo vsaj malo tudi turbulenc, jeze, primitivnosti. V karti mrka se izpostavi Mars Janeza Janše, tako se ponovno lahko sproži bitka in pride v ospredje dogajanja. Pluton v 10. hiši kaže pritisk na vlado in nujnost, da se tam kaj spremeni. Toda Pluton nima zoprnih aspektov, tako pritiski ne odnesejo vlade, a se zaradi njih prebudi.

Mrk se s sekstilom veže na Merkur predsednika vlade Roberta Goloba, tako se prebudi njegova pogajalska nota in se premaknejo naprej stvari, vezane na zdravstvo. Za vsak slučaj sem pogledala še progresije predsednika vlade – Sonce ima že v ovnu, Luna avgusta pride v trigon z njim, tako se bo do takrat bolj stabilno postavil in ne bo več toliko zmešnjav in kaosa kot v preteklosti.

Pri karti države je izpostavljen Saturn, nekoliko manj kot pri drugih mrkih, to kaže, da je čas za stabilizacijo, proces do tega pa ni videti enostaven.

Da bi izvedeli, kaj nam bo tokratni mrk prinesel, je treba pogledati, v katero našo hišo bo prišel, v katere res ozke aspekte. Če se povezuje z napornejšimi planeti, bo več izzivov, če z mehkejšimi, so spremembe, ki jih prinaša, lahko prav prijetne.