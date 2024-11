Če je vladar 1. hiše v 1. hiši, je človek usmerjen vase, se postavlja v ospredje svojega življenja. Ve, kaj hoče in kam gre. Po navadi je močna oseba. Ob težkih aspektih je lahko naporen za druge, saj trdo uveljavlja svojo voljo.

Vladar 1. hiše v 2. kaže potrebo po materialni stabilnosti, po tem, da si vreden, zagnanost za materialni razvoj, čut za finance.

Vladar 1. hiše v 3. prinaša radovedno in komunikativno osebo, ki jo vse zanima. Zanima se za ljudi iz bližnje okolice, veliko govori. Pomembni so ji odnosi s sestrami in brati.

Če je vladar 1. hiše v 4., je osebi zelo pomembna varnost. Močno je navezana na družino, ob slabih aspektih je z njo obremenjena. Želi ustvariti svoj dom, varno zatočišče.

Vladar 1. hiše v 5. kaže, da je oseba usmerjena v zabavo, lahkotno življenje. Lahko je zelo ustvarjalna. Otroci so v njenem življenju zelo pomembni. Zna ustvariti ozračje sproščenosti.

Vladar ascendenta kaže, kam smo v življenju usmerjeni. FOTO: Romolotavani/Getty Images

Vladar 1. hiše v 6. hiši nakazuje, da je človek usmerjen v delo, se veliko ukvarja z drobnarijami vsakodnevnih opravkov. Lahko ga zanimajo različne oblike zdravljenja, zelišča ... Večja je verjetnost, da ima domače živali.

Vladar 1. hiše v 7. hiši nakazuje, da je oseba močno usmerjena na druge, na to, kaj si mislijo o njej, na javnost, možnost delovanja v javnosti. Je človek sodelovanja in povezovanja. Zna z ljudmi. Pomembno vlogo imata partnerstvo in partner.

Vladar 1. hiše v 8. lahko nakazuje težjo življenjsko zgodbo, več kriz in travm, mogoče nekaj operacij in resnih življenjskih problemov. Oseba zna biti zelo bojevita, vse zares in intenzivno doživlja. Lahko se pokaže velika požrtvovalnost za druge, zanimanje za vse skrito. Možnih je v življenju tudi več izgub.

Vladar 1. hiše v 9. hiši govori o optimističnih ljudeh z velikimi ambicijami, vizijami za prihodnost. Vedno so z eno nogo že v jutri. Radi imajo tujino, zato lahko več potujejo. Vidi se možnost visoke izobrazbe in akademske poti. Možen je filozofski odnos do življenja, visoka morala, vera.

Vladar 1. hiše v 10. kaže usmerjenost na kariero, poslovno področje. Zelo velik je občutek odgovornosti, veliki cilji, visoke ambicije. Zelo veliko volje je usmerjene v poslovni razvoj. Moški planeti v njej kažejo večji poslovni uspeh, ženski javni uspeh in prepoznavnost, priljubljenost.

Vladar 1. hiše v 11. hiši nakazuje usmerjenost v skupine, prijatelje, velike ideale, plemenite cilje, usmerjenost za skupno dobro, veliko podporo drugih, dobro družabno mrežo, ki je pomembna za uspeh. Slabo postavljeni vladar včasih prinaša asocialnost, da se je znajti v družbi problem.

Vladar 1. hiše v 12. hiši nakazuje človeka, ki je sočuten in razume, da smo ljudje povezani. Možni so umetniški talenti ali sposobnost pomagati drugim. Vendar je ob težjih aspektih to znak ujetosti, nemoči, sposobnosti predati se življenju, brez moči, da bi ga vodil po svojih željah in potrebah.