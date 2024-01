Večja kot je zvezda, močnejši vpliv ima na osebo

Zvezde v astrologiji imenujemo zvezde stalnice, saj so v nasprotju s planeti, ki imajo svoje ciklično gibanje, navidezno nepremične. Seveda, če gledamo bolj dolgoročno, se zaradi precesije vseeno zdi, da se premaknejo vsakih 72 let za eno stopinjo.

Vsaka zvezda stalnica ima glede na tradicijo svoj posebni pomen, ki se je utrdil v več tisočletjih dolgega opazovanja neba astrologov različnih kultur. Hkrati vsaka zvezda spada v določeno ozvezdje in je prek njega vezana na mitološko zgodbo ali več njih.

Pri nekaterih ozvezdjih je dokaj očitna povezava imena in mitološke zgodbe, na primer ozvezdje Oriona, povezano z mitološko zgodbo Oriona, velikega lovca, podobno velja za ozvezdje Andromede, Kasiopeje, Kefeja, Perzeja. Pri ozvezdju Tehtnice, ki je nekoliko mlajše, je mitološka povezava bolj posredna. Pa vendar ima vsako ozvezdje bistveno vez vsaj enim mitom, ne samo z grškimi, ampak so vezana tudi širše na druge starejše mite, iz katerih izhaja naša kultura.

Pomembne so, če padejo na osi horoskopa, planete in svetila. FOTO: Mediaphotos/Getty Images

Pred analizo zvezd stalnic v astrološki karti moramo vedeti, da so nekatera ozvezdja, rečemo jim zodiakalna ozvezdja, enako imenovana kot zodiakalna znamenja. Pomembno je razumeti, da so zodiakalna znamenja razdelitev Zodiaka, pasu ob navidezni poti Sonca okrog Zemlje, na dvanajst enakih delov. Položaj teh je vezan na letne čase, na ekvinokcija in solsticija. Vsak letni čas ima tri znamenja, vstopno, sredinsko in zaključno (usklajeno s kardinalnim, fiksnim in gibljivim modusom).

Zodiakalna ozvezdja niso vsa enaka, nima vsako točno 30 stopinj. Nikoli niso bila zares poravnana z zodiakalnimi znamenji, vendar recimo, da so bila okrog začetka našega štetja nekoliko usklajena, zaradi zgoraj omenjene precesije pa je sedaj očitna razlika. To je eden od tistih nesporazumov, zaradi katerih fiziki pogosto oštevajo ali zasmehujejo astrologe, v resnici pa se samo niso dovolj poglobili v to vedo.

Razlaga astrološke karte, ki vključuje tudi zvezde stalnice ter ozvezdja, v katera so povezane, je bolj poglobljena, omogoča, da prav vidimo določene zgodbe, ki jih imajo ljudje v življenju. Večja je zvezda (pri tem velja, da so največje zvezde prve velikosti), močnejši vpliv ima na osebo. Po drugi strani velja tudi, da če se zvezda znajde na planetu, ki ga simbolizira ista narava, je vpliv te zvezde močnejši. Zgodba ozvezdja bo močneje izpostavljena, če vsaj del mita, vezanega na ozvezdje, vidimo tudi prek aspektih povezav v človekovi astrološki karti.

Da bi bila neka zvezda in prek nje ozvezdje povezano z našo astrološko karto, mora priti v konjunkcijo z njenimi pomembnimi točkami ali s planeti ter s svetili. Zelo pomembni za simboliko zvezde in ozvezdja so koti karte (ascendent, descendent, MC, IC) in Luna. Vsaka konjunkcija je vredna pozornosti. Pri večjih zvezdah ni nujno, da gre za eksaktno konjunkcijo, upošteva se tudi orbis, a redkeje več kot dve stopinji.