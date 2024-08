To je vaja za pomoč v težavnih odnosih

Vaja nam bo pomagala pri kočljivih odnosih, saj moramo pogosto shajati tudi z ljudmi, s katerimi se ne razumemo najbolje, četudi so toksični. Z orodji kognitivno-vedenjske terapije lahko dojamemo problem tudi z bolj pozitivne plati, pravi ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger. Drugih namreč ne moremo spremeniti, lahko pa spremenimo sebe.

Začnemo tako, da za trenutek razmislimo o oznaki, ki jo nadenemo kočljivi osebi. Je človek netakten? Pokroviteljski? Sarkastičen? Besedo si predstavljajmo na veliki znamki, pripeti na osebo. Razmislimo o oznakah, ki bi jih oseba pripela nam. So take, kot bi si jih želeli? Predstavljamo si, da si pripenjamo oznako, ki bi nam bila najbolj po volji. Ko pridemo v stik z osebo, si predstavljajmo tudi lastno oznako. S tem lahko ponastavimo predstave, ki jih imamo o sebi, in nastopimo pozitivno. Ko nas človek spravlja ob živce, se spomnimo njegove oznake, nasmehnimo se in se spomnimo, da drugih ne moremo spremeniti.