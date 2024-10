Vaja ob tesnobi: Stopite iz cone udobja in se lotite nove dejavnosti

Pomagalo vam bo, če začnete nekaj novega - se vpišete na spletni tečaj, v športni klub, sodelujete na konferenci ... pravijo nevroznanstveniki. Ni treba, da zapravite celo premoženje, že s preprostimi dejavnostmi lahko spodbudite telo in možgane k poskušanju nečesa novega.

Niti ni treba, da je aktivnost težka - samo stopite iz svoje cone udobja in sprejmite izziv. Poleg tega ostanite povezani s prijatelji in družino ter prosite za pomoč, če jo potrebujete. Odnosi, ki vas podpirajo in opogumljajo, vam bodo namreč pomagali omejiti tesnobnost, hkrati boste imeli občutek, da niste sami. Čeprav ga boste težko ponotranjili, sta občutek in prepričanje, da ste obkroženi z ljudmi, ki jim je mar za vas, ključna v času povečanega stresa.

Ko prebolevate izgubo ali ste v stiski, je sicer normalno, da se potegnete vase in osamite. Toda hkrati imate moč, da se porinete v ljubeči objem ljudi, ki vam lahko pomagajo.