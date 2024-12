Teden z Luno: prehod Lune v ovna prinaša več energije, v nedeljo bo polna

Ponedeljek, 9. 12. Zjutraj bomo težje vstali, zmedeni bomo, pasivni in občutljivi, se težje spravljali v akcijo. Luna bo tekla v prazno do pol treh popoldan. Potrebovali bomo več volje, da naredimo, kar je treba. Prehod Lune v ovna prinaša več energije. Njeni aspekti bodo spodbudni, tako se bo dalo marsikaj narediti, a dispozitor je retrograden in bo treba narediti tudi nekaj za nazaj.

Torek, 10. 12. Luna v ovnu nas bo klicala k delu in akciji. Mars je še vedno počasen, bodimo potrpežljivi. Venerina harmonija z Luninima vozloma nam bo pomagala iskati mir in harmonijo v odnosih, Sončev trigon s Kironom pa možnost, da zdravimo svoj občutek samozavesti.

Sreda, 11. 12. Luna bo še v ovnu, a bo tekla v prazno do 17. ure, tako bomo močneje čutili retrogradni Mars in bo več stop znakov, kar nas lahko naredi nepotrpežljive. Lunin popoldanski prehod v bika naj bi prinesel pomiritev, a sprva nosi močna, intenzivna čustva. Opozicija Venere in Marsa zvečer in ponoči prinaša več napetosti v odnose. Strastno energijo je modro usmeriti v ustvarjalnost, delo, ples, ljubljenje. Poskušajmo razumeti ljudi z nasprotnimi pogledi.

Četrtek, 12. 12. Dopoldne bo veliko dramatične energije zaradi opozicije Venere in Marsa, tako se moramo usmeriti, da nas ne nosi v jezo in nemir, ljubosumje, ampak jo uporabimo kot gorivo za kreiranje, delo. Popoldne se bomo lažje umirjali in iskali harmonijo, se znali lepo pogovoriti in umiriti napetost s pogovorom.

Petek, 13. 12. Jutro in dopoldne bosta prijetna. Delovali bomo mirno, premišljeno, prikupni bomo, iskali harmonijo. Potovanje Lune po biku v prazno nas lahko naredi pasivne, a z malo truda, sledenjem rutini lahko počasi marsikaj naredimo. Luna pred pol sedmo zvečer preide v dvojčka in nas odpre druženju in komunikaciji. Ker se bližamo polni luni, bo energije več, prav tako tudi napetosti in drame.

Sobota, 14. 12. Jutro bo prikupno, popoldanske in večerne ure so lahko naporne. Kaka skrb bo več, dvomi, negotovost. Smo pred polno luno, kar dodaja energijo in intenzivnost doživljanja, a Merkur, njen dispozitor, je stacionaren, zato vseeno ne bomo mogli narediti vsega, kar bi si želeli. Potrpežljivost bo nujna.

Nedelja, 15. 12. Polna luna bo dopoldan, tako se lahko čez dan napetost umika. Merkur je stacionaren, tako bo še veliko potrebe po samoti in premisleku. Obrača se direktno, kmalu bo laže delovati. Ta dan priporočam, da si najdemo varna področja, varne odnose, si dovolimo mir, tišino, introspekcijo. Naj se stvari v nas sestavijo, dozorijo.