Teden z Luno: Plutonova vrnitev v kozoroga dodaja družbeno več pritiska, nadzora, strahu

Ponedeljek, 2. 9. Napornejši dnevi. Smo pred mlajem, manj bo energije. Luna v devici nas bo silila, da uredimo stvari, misli, bomo bolj analitični, a nagnjeni h kompliciranju. Merkurjev trigon na Kiron kliče, da povemo, kaj nas boli, razumemo, prisluhnemo bolečini drugega. Plutonova vrnitev v kozoroga dodaja družbeno več pritiska, nadzora, strahu.

Torek, 3. 9. Utrujenost zaradi mlaja ter kvadrata Marsa in Neptuna izpije življenje iz nas. Pazimo se zmikavtov, lažnivcev, manipulatorjev. Čuvajmo energijo, pametno usmerimo akcijo. Kvadrat je spodbuden za umetnike, čeprav ne brez ovir. Venera se bliža južnemu Luninemu vozlu, kar v odnose prinaša bolečino, izgubljanje nečesa, kar nam veliko pomeni, razmišljanje o preteklih odnosih.

Sreda, 4. 9. Luna bo v devici do šestih zvečer, več bo skrbi, kompliciranja in analiziranja, želeli si bomo več reda, urejali stvari. Zaradi Marsa na zadnji stopinji bo manj zagona, energije, treba se bo gnati v delo. Dopoldne bomo bolj jasni in učinkoviti, nato bo več zmede in nejasnosti, zvečer zaradi Marsa in Plutona več jeze, napetosti, neukročenih strasti. Mars preide v raka in prinaša obdobje, ko bomo težje zdravo postavljali meje, več bo ranljivosti, strahov.

Četrtek, 5. 9. Čutili bomo, da je Luna v tehtnici, več bo dobre volje, prijetnejši odnosi. Pri delu bomo učinkoviti, ko gre za sodelovanje in skupinsko delo. Dopoldne konjunkcija Lune z Venero prinaša več veselja, razumevanja, smeha, dobre volje.

Petek, 6. 9. Luna v tehtnici nas kliče, da se povezujemo, harmoniziramo odnose. Občutek za druge lahko zmanjša tekmovalnost in učinkovitost. To je dan za obisk kulturne prireditve. Uredimo se in družimo. Dopoldne je Luna v harmoniji z Jupitrom, kar prinaša več upanja, optimizem, navdušenje, sposobnost druge navdušiti za naše projekte.

Sobota, 7. 9. Napornejši vikend. Luna v škorpijonu zahteva soočanje z manj prijetnimi čustvi. Nas dela bolj intenzivne, čustveno odzivne. Želeli bomo poglobiti odnose. Merkurjev kvadrat z Uranom stresa s spremembami, prinaša veliko idej, a tudi nemira in nezgod. Dopoldne bo veliko strasti, ki jih usmerimo v projekte, delo.

Nedelja, 8. 9. Opozicija Sonca in Saturna deluje obremenilno v odnosu z očetom, avtoriteto, prinaša občutke oviranosti, nespoštovanja. Najbolje aspekt izkoristimo, če se dela lotimo načrtno, pripravljeni in trezni. Z nekaj truda ga lahko uporabimo sebi v prid. Ne prinese veselja, ampak delo in strogost. Luna v škorpijonu nas vleče v globine, notranjost. Energijo strasti lahko usmerimo v napornejše podvige.