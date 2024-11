Teden z Luno: petkove večerne ure bodo zabavne

Ponedeljek, 25. 11. Luna je na koncu device, Merkur, njen dispozitor, stacionaren, jutro in dopoldne bosta zmedena in statična. Prehod Lune v tehtnico bo izboljšal energijo. Več bo potrebe po druženju, povezovanju. Luna zvečer aktivira zmaja iz Sonca, Marsa in Luninih vozlov, kar dovaja energijo, ki pomaga, da se združujemo v skupni akciji.

Torek, 26. 11. Zjutraj se Merkur obrača retrogradno, tako se bo treba miriti na cesti, s telefoni in računalniki. Življenje nas bo ustavljalo. Luna iz tehtnice tvori spodbudne aspekte, znali bomo delovati harmonično, se družiti. Sonce povezuje v harmonijo z vozli in Marsom, tako bo energije za skupno akcijo dovolj.

Sreda, 27. 11. Luna zjutraj aktivira kvadrat Venere in Kirona in nosi razočaranja v odnose, dvome o lastni vrednosti, finančne skrbi. Dopoldne ima sekstil na Merkur, kar prinaša informacije, vezane na preteklost, s katerimi se bo treba ukvarjati. Nato Luna v tehtnici nosi pasivno energijo, več želje po zabavi in lagodju kot delu. Sonce trigon Mars ji lahko doda energijo, a samo dopoldne, prek športa in hobijev, ne dela.

Četrtek, 28. 11. Bližamo se mlaju, energije bo manj. Življenje nas kliče k zaključevanju projektov, spuščanju, pripravi na nove začetke. Mlaj ima kvadrat s Saturnom, kar prinaša hladnejše vreme, več skrbi in obremenitev. Venerin kvadrat na Kiron nosi finančne skrbi, srčne rane, negotovost o lastni vrednosti. Luna v škorpijonu nas vleče v globoko naporno čustvovanje, njen kvadrat z Marsom budi strasti, jezo, napetost.

Petek, 29. 11. Vplivi so manj naporni. Luna bo v globokem škorpijonu, mi bomo bolj prilagojeni njegovi čustveni energiji. Življenjske energije bo manj, koristno je, da ne začenjamo novih stvari, da več počivamo, pijemo in dovolimo življenju, da vzame, kar nam ne služi več. Merkurjev polsekstil na Venero obljublja, da bomo prikupni drug z drugim, prijazni, znali najti lepe besede. Večerne ure bodo zabavne.

Sobota, 30. 11. Dan pred mlajem smo običajno utrujeni in brez energije. Dopoldne z Luno v škorpijonu lahko deluje pasivno, kot bi nas vleklo navzdol. Malo pred eno popoldan Luna preide v strelca in doda energijo. Večer zaradi trigona Lune na Mars ne bo pasiven, je pa vseeno treba več počivati, si vzeti čas zase.

Nedelja, 1. 12. Mlaj bo zjutraj, tako bomo čez dan energični. Lunini aspekti bodo manj prijetni in strelčeva neugnanost bo manj delovala kot spodbuda, bolj kot pretiravanje. Poiščimo notranji mir, sprejmimo omejitve. Zvečer je možno pretiravanje s hrano, lahko delamo iz muhe slona.