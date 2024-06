Teden z Luno: spočijmo si, družimo se le z varnimi navezami in več pijmo

Ponedeljek, 3. 6. Noč je znala biti nemirna, jutro in dan se kažejo v lepih barvah. Luna v biku prinaša umiritev, ozemljitev, stabilnost. Merkurjev prehod v dvojčka ponovno omogoča našim možganom, da potujejo po abstraktnih svetovih. Hitrost mišljenja in sposobnost prepričati z besedami in idejami nosi v prve dni tedna več možnosti dobrih dogovorov, intelektualnih uspehov. Ne pozabimo se zabavati in veseliti.

Torek, 4. 6. Še en dan z Luno v mirnem, rutinskem in uživaškem biku. Ker je Lunina vladarica povezana s Soncem, bo tudi več veselja in zadovoljstva. Danes uživajmo, pojmo, plešimo, kreirajmo. Zaradi pozitivnih Merkurjevih aspektov je dan spodbuden tudi za intelektualne izzive ter dobre dogovore. Nakupi danes bodo lepi, kakovostni in dolgoročni.

Sreda, 5. 6. Jutro bo mirno, prehod Lune v dvojčka od pol enajstih dalje pospeši dan in prinaša veliko dogajanja. Smo tik pred mlajem, kar pomeni, da smo malo utrujeni, toda glede na živost nebesnega dogajanja se zdi, da bomo težje obmirovali in bomo precej aktivni.

Četrtek, 6. 6. Mlaj bo okrog pol treh popoldne. To ni čas, ko bi kaj večjega in pomembnejšega začeli ali delali, bolje se je pripravljati na nove projekte. Mlaj bo na Riglu, tako bo nekaterim prinesel velike uspehe ali priložnosti zanje. V konjunkciji z Venero tudi več veselja, a v kvadratu s Saturnom vsi ti uspehi ne bodo brez dela in truda. Luna v dvojčkih prinaša živost in igrivost, veliko misli in besed.

Petek, 7. 6. Luna potuje po zadnjih stopinjah dvojčka, kar prinaša preveč nemira in razpršenosti, manj zbranosti, miru. Tako nam bo njen prehod v raka malo pred tretjo popoldne spet prinesel več miru in tišine. Se pa bliža kvadrat Venere in Saturna, ki nekaterim prinaša razočaranja in čustvene bolečine, drugim dvome o svoji vrednosti, tretjim strah pred izgubo.

Sobota, 8. 6. Luna v mirnem raku sporoča, da je dobro dati si pozornost, se pocrkljati, objeti ljudi, ki jih imamo radi. Venerin kvadrat na Saturn obljublja nekaj žalosti v odnosih, lahko tudi občutek, da se nas ne ceni, da v odnosu ni varno. Vendar bo s potrpežljivostjo, trpežnostjo, budno prisotnostjo to občutenje kratkotrajno.

Nedelja, 9. 6. Marsov vstop v bika in njegov prvi aspekt kvadrat na Pluton prinaša manj energije, kot smo je imeli v preteklih tednih, a tudi težave pri postavljanju meja. Sonce kvadrat Saturn hladi vreme, prinaša več utrujenosti in obremenjenosti, manj optimizma in radosti. Spočijmo si, družimo se le z varnimi navezami in več pijmo. Naporna energija bo kmalu izzvenela.