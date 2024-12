Teden z Luno: božič ne bo v mirnih energijah

Ponedeljek, 23. 12. Luna v tehtnici nas bo spodbujala, da se družimo, povezujemo in se podpiramo. Učinkoviti zadnja dva dneva pred prazniki ne bomo, bomo pa službeno druženje doživljali kot povezovanje, se znali nasmejati, si kaj zanimivega povedati. Z igrivo komunikacijo zna priti na plan tudi kaka manj prijetna zgodba, ki nas lahko pozdravi.

Torek, 24. 12. Luna v tehtnici nas bo tudi dan pred božičem naredila družabne, spravljive. Če se le da, se družimo, povezujmo in ne bežimo v samoto. Na božični večer ne ostajamo sami, saj se bodo drugače oglašali strahovi, negotovosti, lahko celo temačna čustva in misli, ki nam lahko jemljejo upanje in veselje za prihodnost.

Sreda, 25. 12. Božič ne bo v mirnih energijah. Luna v škorpijonu bo budila manj prijetna čustva, njen kvadrat na Pluton dopoldne prinaša čustveno napetost in na Mars popoldne prebuja nemir, tako se moramo truditi, da nas ne odnese v prepire. Koristna bo fizična akcija, telovadba, sprehodi, da se telo lahko sprosti in umiri. Večerne ure so nakazane v bolj mirnih in spravljivih energijah.

Četrtek, 26. 12. Luna bo v škorpijonu, a v bolj harmoničnih aspektih, kar nam bo omogočilo, da bomo čustva bolje nadzirali in jih lažje izkoristili za poglabljanje odnosov, za to, da si pridemo bližnje. Se pa začne že sestavljati T-kvadrat Merkurja, Jupitra in Saturna, tako bo veliko neprijetnih misli, lahko tudi družbeno manj prijetnih novic. Energijo uporabimo za treznejše premisleke in logično sklepanje.

Petek, 27. 12. Zjutraj Luna aktivira kvadrat Venere in Urana, kar prinaša čustveni nemir ali nemir, vezan na odnose. Hkrati bo zjutraj eksakten tudi tretji kvadrat Merkurja in Saturna, tako sta lahko noč na petek in petkovo jutro nemirna, polna strahov ali neprijetnih novic. Nato se energija zmehča in se bomo lažje povezovali harmonično.

Sobota, 28. 12. Smo pred mlajem, tako bo fizične energije manj. Izkoristimo dni pred mlajem za razmišljanje, kaj si želimo v novem luninem mesecu, to je idealen čas za vizije, kreiranje na energijski ravni. Luna v strelcu prinaša več upanja in energije, a tokrat bo nekaj napornih aspektov, tako bo za marsikoga dan težak. Tudi večer in noč znata biti naporna, polna skrbi.

Nedelja, 29. 12. Noč na nedeljo bo naporna in jutro nas še lahko drži v energiji skrbi, dvomov in negotovosti. Čez dan se energija zmehča, še bolj proti večeru. Manj bo napetosti in več razumevanja. Smo pa pred mlajem, tako bo energije manj, čas naj bo namenjen introspekciji, premišljanju, kako naprej, odkrivanju, kaj si želimo.